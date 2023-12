Jugadora de lotería en EE.UU. perdió millonario premio por una publicación de Facebook, ¿qué pasó?

No obstante , quienes son favorecidos deben tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar repetir la historia de Drena Harris, una mujer de Indiana, Estados Unidos, a quien la emoción de ganar la lotería le jugó una mala pasada y terminó perdiendo el millonario premio que, por un momento, dio por hecho que estaba a punto de tener bajo su poder.

Lo que no pensó esta jugadora, fue que al hacer esta publicación estaba poniendo en riesgo su victoria luego de que otro usuario de la misma red social viera la imagen y, sin pensarlo dos veces, le tomara una captura de pantalla que, minutos más tarde, utilizó para estafar a la persona encargada en entregar el premio de $500 dólares.

Esta situación llevó a Drena a buscar ayuda, pero cuando acudió a la comisión de lotería para recuperar sus ganancias, desafortunadamente se dio cuenta de que eso no sería posible, pues allí se negaron a devolverle el dinero argumentando que no podían pagar el mismo premio dos veces.

Aunque el caso escaló a un tribunal, según señaló The U.S. Sun, todo se complicó cuando la tienda donde Harris compró el boleto cerró sus puertas, impidiendo que consiguiera las pruebas suficientes para confirmar que ella era la verdadera ganadora.

Además, aseguró que no era una determinación que disfrutaran, sino que se trataba de un hecho que se salía de las manos porque no están autorizados a pagar un premio más de una vez. “No es una decisión que disfrutemos, pero no podemos pagar algo dos veces”, agrego Taylor.