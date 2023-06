La abuela viral que gana una fortuna como dama de compañía: “mis hijos lo odian”; ¿cuánto recibe?

Una mujer en Florida, Estados Unidos, ‘alardea’ de la ‘fortuna’ que gana como dama de compañía, lo que también se conoce como escort. Aunque sus hijos le han manifestado abiertamente su inconformidad con ese trabajo, la norteamericana lo sigue defendiendo y entre sus razones apela a que nadie va a “pagar las cuentas” por ella.

Es por ello que trata de mantener su vida personal alejada de sus asuntos laborales; pues su intención, según dice, no es alterar más o llevar al declive la relación con su círculo más cercano. En cuanto a los cuestionamientos que constantemente recibe, Sila Star (de 54 años), considera que es solo un reflejo de quienes lanzan las críticas y de sus “inseguridades”.

La estadounidense afirma que lleva en ese oficio más de dos décadas y, para poder continuar en este, reconoce gastar miles de dólares a fin de retrasar los signos de envejecimiento. Justamente no tiene dificultad para admitir que no se ha sometido solamente a una intervención quirúrgica, pues el número sigue en aumento.

La estadounidense confiesa que se ha sometido a múltiples cirugías (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / wutwhanfoto

Esto gana como dama de compañía

El dinero destinado a cirugías es para Star una inversión. De acuerdo con Daily Mail, ha gastado con ese propósito aproximadamente 150.000 dólares, equivalentes a unos 651.150.000 pesos colombianos. En cuanto a la cifra que devenga por noche como dama de compañía, esa mujer la calcula en 18.000 dólares.

Ese medio británico afirma que entre los proyectos de la norteamericana no está retirarse pronto y para ello sigue apostándole al quirófano cuando considera que son necesarios algunos ‘retoques‘. Entre sus razones subraya la cantidad de dinero devengado en poco tiempo, con el cual puede darse una vida ‘de lujo’.

En una noche puede ganar hasta 18.000 dólares. - Foto: Reuters /Dado Ruvic/Illustration

Entre sus múltiples cirugías, Star destacó algunas en los senos, labios, cuello y la abdominoplastia. En conversación con Truly, reveló que de su trabajo no le gusta el estigma con el cual carga y también afirmó tener tres hijos y dos nietos. Ellos “odian que yo sea escort, pero no pagan las cuentas”, dijo quien también se considera como modelo y creadora de contenido.

Así empezó como escort

Star contó que su trayectoria la había empezado en club de striptease como mesera y aseguró no considerar siquiera, en ese momento, ser una bailarina. Respecto a los puntos por los cuales defiende su trabajo está la “libertad” y encontrar tanto diversión como la oportunidad de conocer personas “interesantes”.

“Mis clientes varían en cualquier lugar desde CEOs hasta atletas profesionales, celebridades de 80 años para abajo a 20 años. Lo que realmente amo de los clientes jóvenes es que son mucho más divertidos (...). Siempre me haré una cirugía plástica y quiero seguir manteniendo mi apariencia para siempre, incluidos todos mis gastos para ser una escort, como los procedimientos y los atuendos”, afirmó en su entrevista con Truly.

La floridana afirma que no se retirará pronto como dama de compañía (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Yuriy Kovtun

Al evocar nuevamente las críticas que a veces recibe, la estadounidense asevera que no las tiene en cuenta, así como tampoco a quienes subestiman sus capacidades. “Soy muy inteligente y atractiva. No me importan los comentarios negativos (...). Me siento muy segura conmigo misma y a la mayoría de las personas que me conocen, realmente les gusto porque soy una buena persona”.

¿Una abuela “quitamaridos”?

Como una mujer “quitamaridos” se califica Helen Vanwinkle, una ‘influencer’ de 94 años que ha buscado romper paradigmas en internet. En su cuenta de Instagram supera los tres millones de seguidores y su contenido alude a temas de moda, maquillaje y entretenimiento como un reflejo de que la edad no es ningún obstáculo.

En la descripción de esa red social dice: “Robándole sus maridos desde 1928″ y; justamente, es su espontaneidad la que le ha entregado un número creciente de ‘fanáticos’. Allí varios le expresan su admiración y anhelo de ser como ella cuando lleguen a esa edad.

“Vamos a vivir la vida como más nos guste”, “¡Dios mío, te amo! Eres increíble”, “Luciendo fabulosa”, “Eres mi persona favorita”, “Qué gracioso y te ves estupenda con tu atuendo colorido”, “Yo, en 25 años”, son algunos de los comentarios.