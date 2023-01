La mujer de 26 años, originaria de Moscú, asegura que debe viajar en primera clase para aprovechar el espacio y no incomodar a otros pasajeros.

Figura de Only Fans asegura que el enorme tamaño de sus senos le ha traído problemas en su cotidianidad; le ponen trabas para montar en avión

La modelo rusa Anastasiya Berthier es una de las mujeres más codiciadas en la plataforma de contenido para adultos Only Fans; su belleza es innegable, pero, según ella misma, hay una parte de su cuerpo que, aparte de llamar la atención, le ha causado enormes inconvenientes en su vida cotidiana.

En una reciente entrevista con el medio británico The Sun, la joven de 26 años confesó que pese a que se siente a gusto con la talla de su busto, actividades como dormir, bañarse y hasta moverse se le dificultan, ya que es tan grande que la movilidad y el descanso se ven afectados.

En la entrevista, Berthier asegura que ha golpeado personas y que con frecuencia rompe objetos en algunas de las tiendas que visita; sin embargo, hay un detalle que es bastante molesto a la hora de querer trasladarse de una ciudad a otra.

“Mis senos han causado accidentes torpes, a veces es muy incómodo. (...) Siempre aplasto cosas sobre la mesa con ellos y también golpeó accidentalmente a personas con ellos cuando salgo de compras”, indicó la modelo e influenciadora.

La mujer asegura que las aerolíneas le han puesto inconvenientes a la hora de subir a los aviones, por lo que debe comprar, siempre, tiquetes en primera clase, debido a la amplitud del espacio entre las filas de los asientos.

“Siempre vuelo en clase ejecutiva o de primera clase, especialmente para un vuelo largo. (...) Esto se debe a que puedes desplegar la silla y estirar la espalda, también prefiero más privacidad”, explicó la mujer.

Otra de las confesiones que hizo Berthier al medio británico es que algunas personas que la ven por primera vez, sin importar si son hombres o mujeres, se distraen al notar su presencia, al punto que algunos conductores, según ella, han perdido el control de los autos.

Frente a cómo hace para encontrar ropa a su medida, explica que acude a sitios especializados y que en ocasiones debe recurrir a pedir sostenes personalizados.

“Cuando me pruebo algo en la tienda de ropa, puedo quedarme atascada y necesitar ayuda para quitarme el artículo. (...) Normalmente ordeno sujetadores en línea en sitios web especiales para mujeres de pecho más grande. El problema es que es difícil encontrar cables tan grandes, así que tengo que hacer cables personalizados”, explicó.

Por último, para aclarar las dudas, indicó que su busto es natural y que desde que era una adolescente notó que crecía más de lo que a otras chicas les podría crecer.

¿Cuáles son las colombianas que más facturan en Only Fans?

Hoy en día, las plataformas digitales pasaron de ser un mecanismo de ocio y entretenimiento a convertirse en el nuevo método de trabajo para muchas modelos. A través de redes sociales y otros escenarios, hay quienes han sabido sacarle provecho a su belleza, y entre ellas están algunas colombianas.

Mediante Only Fans, plataforma que nació en Londres y se esparció a lo largo y ancho de internet, varias mujeres han adquirido cuantiosas sumas de dinero. Esto porque para poder verlas se necesita pagar y el cobro es en dólares.

Aida Cortés

Esta joven influenciadora nació en Santander. En un principio, trabajó como modelo webcam y lo mantenía en secreto mientras estaba en la universidad, pero luego se difundió su contenido y se dedicó por completo al campo de la creación audiovisual para adultos.

En ese sentido, Cortés migró a OnlyFans y su cartera da cuenta de ello, ya que puede acumular un ponderado de 40 millones de pesos mensuales. Para poder disfrutar de sus fotos y videos, el usuario debe consignar 14,5 dólares (68 mil pesos en billetes colombianos).

Aura Cristina Geithner

Muchos de los seguidores de la actriz de 55 años quedaron anonadados al saber que esta mujer de la farándula nacional pasó de la televisión a OnlyFans. No obstante, eso no quiere decir que su vida artística no continúe; de hecho, en una oportunidad la figura pública confesó que con lo que gana en dicha plataforma puede costear parte de su carrera musical.

Para varios usuarios, Geithner es de las colombianas que se mantienen intactas a pesar del paso de los años. Así las cosas, para poder disfrutar del contenido de esta influyente dama y escucharla hablar sin escrúpulos, los internautas deben pagar 15,99 dólares al mes (75 mil pesos colombianos).

Aura Cristina Geithner, actriz, cantante e influenciadora. Su popularidad en la red social Only Fans se ha incrementado en los últimos meses. - Foto: Canal Caracol

Esperanza Gómez

En esta lista no puede faltar la popular actriz de cine para adultos, con proyección internacional, Esperanza Gómez. Hace poco, la también modelo de 48 años estuvo en entrevista con Vicky en Semana y reveló que si bien el incremento del precio del dólar afecta a todos los colombianos, a ella le conviene por su trabajo en OnlyFans.

Cabe recordar que Gómez ha tenido pleitos con las políticas de Instagram, razón por la que le han cerrado sus cuentas. No obstante, con o sin esta red social, en la plataforma inglesa la caldense cobra al mes por sus fotos y videos diez dólares (17 mil pesos en Colombia).

La reconocida actriz colombiana de cine para adulto también tiene su propio canal en esta red social. Su contenido es altamente demandado. - Foto: Instagram: @soyesperanzagomez

Cintia Cossio

Para finalizar, entre las más cotizadas de OnlyFans en Colombia se encuentra la influenciadora y creadora de contenido Cintia Cossio. Esta mujer antioqueña da muestra en redes sociales de los frutos de su trabajo, pues vive en una lujosa casa y sus looks impactan.

Cintia es hermana del también influencer Yeferson Cossio, razón por la que su visibilidad puede llegar a ser doble. Su esposo la apoya en lo que ella realiza y lo mejor de todo es que es la que más dinero pide por su contenido, pues una persona debe consignar 23 dólares para poder apreciarla (108.550 pesos colombianos).