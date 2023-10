La cantante mexicana Gloria Trevi, de nuevo en apuros: la Fiscalía la investiga por fraude fiscal

El proceso está a cargo de la Fiscalía General que le abrió una investigación por supuesta defraudación de impuestos, le dijo el martes a AP un agente federal que habló en condición de anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones a la prensa.

“El día de hoy varios medios de comunicación dieron cuenta de que me “buscaba” la Fiscalía General de la República (FGR) por una supuesta ‘defraudación fiscal’ . Al respecto les informo que hoy al medio día comparecí ante la unidad de Delitos Financieros de la FGR”, señaló sobre su investigación.

Concluyó: “ Los que generamos empleos y recursos debemos pagar impuestos de manera puntual para que en nuestro querido México la gente menos favorecida tenga acceso a programas sociales, hospitales y a todo tipo de atenciones públicas. Así que cuenten con que se ‘cuadrarán’ cifras y no seremos como otros que incumplen con sus impuestos”.

Trevi también habló sobre el proceso jurídico que impuso contra la compañía TV Azteca por difamación, indicando que esta desacreditaba su imagen por no haber firmado un contrato de confidencialidad, según recoge el medio TvyNovelas.

“Quiero comunicarles el día de hoy a todos que estoy bien y luchando. Mientras más me peguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar”, escribió en la misiva.