La Casa Blanca publicó un curioso meme sobre el ataque de EE. UU. a embarcación narco: “terroristas eliminados”

Estados Unidos intensifica sus acciones contra el narcotráfico venezolano y genera polémica con un meme sobre el operativo.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

3 de septiembre de 2025, 1:52 a. m.
Meme Casa Blanca - Foto de Redes Sociales.
Este martes 2 de septiembre, los movimientos militares de Estados Unidos en costas venezolanas dieron su primer resultado, interceptando un barco que provenía de tierras venezolanas, el cual podría estar vinculado al narcotráfico.

Esto fue anunciado por medio de las redes sociales del presidente Donald Trump, quien confirmó que la orden de abrir fuego había sido decisión suya.

En medio de la ajetreada conmoción política que representan los miembros de la fuerza armada estadounidense cerca de la frontera de Venezuela, parece que la Casa Blanca busca aligerar el panorama para todos los demás países que no conforman directamente el conflicto.

A través de la red social X un jocoso meme que se ha viralizado en redes sociales.

En la imagen se puede apreciar cómo Donald Trump se estaría enterando de la noticia del movimiento efectivo que fue ordenado por él, pero está acompañado de una imagen de una lancha de transporte que posteriormente es desaparecida.

Al final de la imagen aparece escrito “ADIÓS” y emoticones de una persona botando la basura, simbolizando lo que significa para el país norteamericano el hecho.

Adicionalmente, en la descripción del texto se puede apreciar un mensaje que dice “TERRORISTAS ELIMINADOS. ADIÓS.”

Algunos usuarios reaccionaron a la publicación bastante impactados, puesto que según ellos la publicación “es muy inmadura para la cuenta de la Casa Blanca”. Otros reaccionaron según sus ideales políticos y comentaron “¡¡no puedo esperar a decirle ADIÓS a Trump cuando deje el cargo!!”

Lo cierto es que la política internacional está en un punto clave, estos movimientos del gobierno de Donald Trump simbolizan un hito histórico de cara a los opositores al régimen instaurado en Venezuela.

Puesto que estas decisiones políticas van por la misma línea que el aumento de la recompensa por quien dé con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Adicionalmente, este martes 2 de septiembre, el Secretario de Estado, Marco Rubio, inició un par de visitas rápidas a México y Ecuador con el fin de establecer nuevas políticas de cara a la detención del narcotráfico.

Esta visita podría instaurar nuevos roles con el fin de detener al Cartel de los Soles, el cual, según investigaciones de la Casa Blanca, estaría conformado por los altos mandos del ejército venezolano, incluyendo el dictador Nicolás Maduro.

