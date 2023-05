La conmovedora historia de dos hermanos separados por la dictadura en Chile, que se volvieron a encontrar

La historia de Scott Lieberman y Jenny Escalona inicia décadas atrás, son hermanos, nacieron ambos en Chile y fueron separados durante la dictadura, cuando muchos bebés eran dados en adopción ilegalmente, con el apoyo de miembros de las fuerzas militares. Ahora, 42 años más tarde, vuelven a encontrarse.

La historia de los hermanos

Jenny Escalona y Scott Liberman lograron reencontrarse gracias a una prueba de ADN, que les permitió constatar que ambos hermanos.

Jenny creció en Chile y no habla inglés, su idioma materno es el español. Scott, por su parte, creció en Estados Unidos y su lengua materna es el inglés, pero al reencontrarse es como si ambos hubieran hablado el mismo idioma.

De acuerdo con el diario La Nación de Argentina, todo inició cuando Scott, quien había sido adoptado en la infancia por una pareja estadounidense, descubrió que parte del proceso de adopción había tenido componentes ilegales. Scott comenzó a buscar información sobre sus verdaderos orígenes, en su camino por encontrar la verdad, supo que el origen estaba en Chile.

Scott viajó desde California, el estado en Estados Unidos donde reside, hasta Concepción en Chile. Luego viajó a Cañete, la ciudad natal de su familia.

Los hermanos

El momento más emocionante del regreso de Scott a Chile fue cuando abrazó a Jenny, quien es su hermana mayor biológica.

Ambos se abrazaron con fuerza y sollozaron durante varios minutos, mientras ella le decía a él: hermano, según se ve en las imágenes compartidas por el medio estadounidense CNN. Luego, Scott conoció a casi dos docenas de otros miembros de la familia, que se presentaron en el aeropuerto como una sorpresa.

“Aquí es donde se suponía que yo debía vivir”, dijo el hombre al diario USA Today, que fue lo que pensó en ese momento. “Me siento increíble, casi toda mi familia está aquí, esto es increíble, ¡Tanto amor!”, afirmó Scott en ese instante.

No sabía

En entrevista con CNN, Scott Lieberman contó que no tenía de que nada detrás de su proceso de adoopción, hubiera sido irregular: “Yo no sabía qué había pasado. Viví 42 años de mi vida sin saber que me habían robado”. Scott dice que tampoco supo, durante mucho tiempo, lo que había pasado en Chile, en las décadas de los 70 y 80 s.

El general Augusto Pinochet fue el líder de la dictadura militar, que estuvo vigente en Chile durante 17 años, entre 1973 y 1990. En ese tiempo más de 20.000 bebés y niños fueron adoptados por familias extranjeras, de acuerdo con la Corte de Apelaciones de Chile, al menos 8.000 de esas adopciones podrían haber sido ilegales. Muchos bebés recién nacidos eran robados de sus padres, a quienes les decían que los menores habían muerto.

Scott dice que para él es fundamental que la gente sepa ahora, todo lo que pasó en Chile en ese momento.

Siguiendo el rastro del ADN

En diciembre de 2022 Scott fue a la fundación “Nos Buscamos”, especializada en reunir a los hermanos que fueron separados en Chile, siendo pequeños, gracias a la búsqueda de la organización durante meses, finalmente pudo llegar hasta su hermana.

“Nunca supe que tenía otro hermano” cuenta Jenny a CNN, y dice que fue una persona de la fundación la que la llamó un día a darle la información. Jenny y Scott son hermanos de Madre: “Fue algo para mi muy emocionante, una sensación que no puedo describir, aún yo creo que no la proceso” dice conmovida.

“Nunca mi madre habló de que había tenido un hijo y que había sido robado, fue un dolor que guardó en silencio por muchos años, hasta creo que el dolor se la llevó”, dice Jenny con tristeza.

Los hermanos fueron juntos a visitar la tumba de Rosa Esther Mardónez, la madre de ambos, quien murió en 2015, a los 58 años, a causa de un cáncer óseo.