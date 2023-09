La escalofriante carta que dejó un hombre tras asesinar a su pareja y a su hijo en Argentina

Todo comenzó cuando las hijas mayores de la mujer, fruto de una relación anterior, se acercaron hasta la vivienda debido a que no lograban comunicarse con su mamá y, además, se enteraron de que su hermano no había asistido al colegio durante varios días.

La escalofriante carta

El sujeto afirmó que era tratado como una “mucama”, algo que ya lo tenía cansado y que le estaba generando un desgaste mental y físico. “Era algo insoportable y estresante llegar todos los días de trabajar y problemas tras problemas, y yo no hacía más nada que trabajar, cocinar y dormir”, escribió.

Igualmente, Ene señaló que su esposa no lo dejaba ser libre debido a que tenía prohibido hablar con sus amigos, tomarse una cerveza o salir de fiesta. Ademas, también reveló detalles de cómo habría cometido el crimen.

“Me levanté sin decir nada, agarré el martillo, entré a la pieza sin mediar palabras y le di 10 martillazos en la cabeza y luego fui al futón y le di otros 10 martillazos al pendejo. Era maleducado, prepotente, caprichoso y altanero. Yo sé que no se justifica lo que hice”, dijo.

“Solo me queda pedir perdón, pero el perdón no arregla lo que hice. No le digan a mi vieja, tírenme al arroyo y listo. Los metí al freezer para que puedan velarlos como corresponde”, ultimó en el manuscrito.