La niña de 12 años con coeficiente intelectual superior al de Albert Einstein y Stephen Hawking; esta es su impresionante historia

Por su parte, Nayeli Sánchez, madre de esta niña, contó en el mencionado medio cómo fueron esos momentos para su hija: “Los profesores no fueron muy empáticos (…) Empezó a autoexcluirse, no quería jugar con sus compañeros, se sentía extraña, diferente ”.

Y agregó: “Podría estar en la escuela por un tiempo, pero luego no pudo, se quedó dormida, no quería hacer más cosas (…) Estaba muy deprimida, la gente no tenía empatía, se burlaban de ella”, dijo Sánchez.