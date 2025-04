La programación para seguir cada momento del último adiós al papa Francisco

De esta manera, los actos fúnebres iniciarán a las 5:30 a.m. (hora local) del sábado —a las 10:30 p.m. del viernes en horario de Occidente— con la apertura de la plaza de San Pedro, donde llegarán miles de personas, así como altos mandatarios del mundo. Se prevé que sobre las 9 y media de la mañana locales, llegue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, a la plaza, junto con otros líderes mundiales.

A las 10:00 a.m. locales (3:00 a.m en occidente) comenzará la misa funeral, que será presidida por el cardenal Giovanni Battista, presidente del Colegio Cardenalicio. El ataúd del papa Francisco será puesto frente a la basílica, delante de un altar elevado. A su izquierda, se sentarán los cardenales vestidos de rojo. A la derecha, estarán las delegaciones oficiales de todo el mundo, organizados por orden alfabético, como dicta la tradición.

Cerca de las 11:30 a.m. (4:30 a.m. en América), empieza el recorrido del ataúd hacia la basílica de Santa María la Mayor, donde reposará por la eternidad el cuerpo de Francisco. Los fieles no podrán acompañar la procesión, pero podrán ver el paso del ataúd detrás de las barreras ubicadas a lo largo del recorrido.