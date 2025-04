Así es la tumba donde será enterrado el papa Francisco: el Vaticano compartió las primeras imágenes

El pasado lunes 21 de abril, el papa Francisco murió a sus 88 años en su residencia en la casa de Santa Marta , donde vivió los 12 años de su papado. Antes de su muerte, ya había dejado claro que no quería ser enterrado en la basílica de San Pedro , como es tradicional.

En su autobiografía publicada a inicios de este año, Francisco explicó que quería que su cuerpo descansara eternamente en la basílica de Santa María la Mayor, cerca de la estatua de María Regina Pacis, “junto a esa Reina de la Paz, a quien siempre he recurrido en busca de ayuda y cuyo abrazo he buscado más de cien veces durante mi pontificado. Me han asegurado que todo está listo”, dijo en ese momento.