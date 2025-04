Papa Francisco: médico revela nuevos detalles de los últimos minutos de vida del pontífice

El médico vio al papa Francisco por última vez el pasado sábado, en vísperas de Pascua: “Puedo decir que estaba muy bien, él también me lo dijo. Le traje una tarta oscura, tal como a él le gusta, y charlamos un rato. Sabíamos que al día siguiente daría el Urbi et Orbi y quedamos en encontrarnos el lunes”.

Alfieri detalló en una entrevista a el Corriere della Sera , recogida por Europa Press, cómo fueron los últimos minutos en la habitación del papa el día de su fallecimiento: “Tenía los ojos abiertos, no me respondió. No había nada que hacer”.

“Alerté a todos y 20 minutos después estaba allí en Santa Marta, pero parecía difícil pensar que fuera necesaria la hospitalización. Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Me di cuenta de que no tenía problemas respiratorios y luego intenté llamarlo, pero no respondió. No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta de que no había nada más que hacer. Estaba en coma”, ha lamentado.