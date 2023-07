La sorpresa de un joven tras ser “estafado” por comprar un ponqué y no encontrar el producto dentro del empaque

“ Fui estafado al comprar un Gansito y no obtener mi producto”, afirmó el joven, que se identifica como Aaron’s Luna en sus redes sociales, y en el video mostraba que al abrir el empaque de una forma particular, usando un bisturí y sus manos, no estaba el ponqué dentro del empaque, por lo que, esa misma evidencia, le sirvió para poner la queja en los canales oficiales.

“¿Cuándo tomaste el gansito del anaquel no lo sentiste vacío? Yo una vez con unas Sabritas que traían casi nada tomé foto y me quejé en Sabritas y me mandaron una caja con producto a los 3 días”, “ok, pero, ¿quién abre los gansitos así?”, “era de colección y lo sacaste del empaque”, “una vez me compré unos Takis y al abrirlo solo tenía 7 piezas”, son algunos de los comentarios.