Suscribirse

MUNDO

Largas filas y horas de retraso: Aeropuertos europeos se recuperan tras un ciberataque masivo

Todos estos aeropuertos pidieron a los pasajeros que contactaran a sus aerolíneas y que llegaran con antelación para tomar sus vuelos.

Redacción Mundo
21 de septiembre de 2025, 6:36 p. m.
Viajeros esperan en un mostrador de facturación en el Aeropuerto BER de Berlín durante una interrupción del servicio informático que interrumpió los servicios aéreos en esta ciudad y en todo el mundo el 19 de julio de 2024 en Schoenefeld, Alemania. Empresas, agencias de viajes y usuarios de Microsoft de todo el mundo se vieron afectados por la interrupción del servicio hoy. (Foto de Sean Gallup/Getty Images)
Viajeros esperan en un mostrador de facturación en el Aeropuerto BER de Berlín. | Foto: Getty Images

Los aeropuertos europeos comenzaron a recuperarse el domingo de un ciberataque que afectó a los sistemas de registro de equipaje y pasajeros, causando cancelaciones de vuelos y grandes retrasos para miles de personas este fin de semana.

Aunque el aeropuerto de Bruselas informó que casi una quinta parte de las salidas programadas para el domingo habían sido canceladas, otras terminales aéreas afectadas señalaron que sus horarios estaban volviendo a la normalidad.

Los aeropuertos de Heathrow en Londres y el de Dublín indicaron que ya estaban gestionando el flujo de pasajeros mientras intentaban solucionar el problema del software.

El aeropuerto de Dublín indicó que esperaba operar normalmente en lo que resta del domingo.

En el aeropuerto de Bruselas, afectado por el ciberataque desde el viernes en la noche, se cancelaron 45 vuelos de salida, incluidos seis que fueron desviados, de un total de 257, y los retrasos se situaron “entre 30 y 90 minutos”, indicó el domingo una portavoz del aeropuerto.

Hasta el domingo en la mañana en Heathrow, “la gran mayoría de los vuelos” continuaron operando gracias a la colaboración con las aerolíneas, según un comunicado.

Todos estos aeropuertos pidieron el sábado a los pasajeros que contactaran a sus aerolíneas y que llegaran con antelación para tomar sus vuelos porque tuvieron que recurrir a los registros manuales en muchos casos.

Un ciberataque paralizó los sistemas aeroportuarios de toda Europa y provocó caos en los viajes en Heathrow, Bruselas, Berlín y otros centros.
Un ciberataque paralizó los sistemas aeroportuarios de toda Europa y provocó caos en los viajes en Heathrow, Bruselas, Berlín y otros centros. | Foto: X/@Naija_PR

“Estamos informados de una perturbación de origen cibernético en nuestro programa MUSE en varios aeropuertos”, indicó el sábado la empresa Collins Aerospace en una breve declaración, añadiendo que el impacto “se limita al registro electrónico de los clientes y al despacho de equipaje”.

La empresa no proporcionó más detalles sobre las circunstancias ni el origen del incidente.

Contexto: Estos son los aeropuertos de Europa afectados por ciberataque: hay vuelos cancelados y retrasos

Según imágenes tomadas por la AFP el sábado, se formaron largas filas frente a los mostradores de facturación en el aeropuerto de Bruselas y de Heathrow, principal aeropuerto internacional de la capital británica.

Eurocontrol, organismo de supervisión del sector aéreo, indicó que “no había ninguna restricción del control aéreo en la red europea” a causa del incidente.

Congestión en aeropuerto europeo
Congestión en aeropuerto europeo | Foto: X/@lovebydeception

Collins Aerospace afirmó estar trabajando para resolver el incidente “lo antes posible”. La empresa, especializada entre otras cosas en el procesamiento de datos en el sector aeronáutico, es una filial del grupo estadounidense de aeronáutica y defensa RTX (antes Raytheon).

Según su sitio web, presta sus servicios de registro en 170 aeropuertos de todo el mundo.

Con información de AFP*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Ya veremos qué pasa”: Trump evitó hablar de la carta que le habría enviado Maduro, ¿qué dijo?

2. Egan Bernal contó la verdad sobre su supuesta llegada al equipo de Vingegaard: hizo anuncio oficial

3. Largas filas y horas de retraso: Aeropuertos europeos se recuperan tras un ciberataque masivo

4. Esposo de Mencho, una de las participantes del ‘Desafío Siglo XXI’, respondió a las duras críticas que recibe la deportista

5. Este es Chimbo de Oro, el disidente que el CTI y el Ejército no pudieron capturar tras asonada en Meta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Aeropuerto BruselasLondres

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.