Le roban el celular a reportera justo antes de salir en vivo: el video se hizo viral

Otro reportero, quien estaba en el mismo lugar, tuvo la oportunidad de grabar la huida del ladrón.

Redacción Mundo
19 de agosto de 2025, 5:27 p. m.
La mujer estaba a punto de transmitir en vivo durante un programa matutino
La mujer estaba a punto de transmitir en vivo durante un programa matutino | Foto: X/@AlertaMundoNews

Una famosa reportera fue víctima de hurto a pocos segundos de iniciar una transmisión en vivo en el programa Balanço Geral, de TV Record, en Brasil. El video inundó de comentarios las redes sociales y el video se volvió viral.

El hecho tuvo lugar este martes, 19 de agosto, en la Marginal Pinheiros, al oeste de Sao Paulo, frente al Centro de Detención Provisional de la ciudad.

En las imágenes se puede ver a un ciclista pasar rápidamente frente a la reportera y en ese momento le arrebata el teléfono. Otro reportero, quien estaba en el mismo lugar, tuvo la oportunidad de grabar al hombre que huía en bicicleta tras el robo.

Beatriz Casadei, víctima del hurto, se encuentra bien según los medios locales, quienes confirmaron que la periodista se dirigió a la comisaría más cercana para presentar una denuncia.

“Al darse cuenta del momento de fragilidad, salieron corriendo, le quitaron el celular de la mano al reportero y se fueron”, dijo uno de los periodistas durante el programa de televisión.

Los robos y hurtos de celulares en los alrededores de las estaciones del metro de São Paulo aumentaron más que en el resto de la capital, según una encuesta exclusiva de Estadão con base en datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), según el medio de comunicación UOL.

El presentador Willian Leite dijo que la mujer se encuentra bien, pero el susto fue captado por los reporteros y transmitido en vivo. “Tenemos la información: fue a la comisaría a denunciar porque el delincuente terminó robándole su celular. a la comisaría a denunciar porque el delincuente terminó robándole su celular.

El ladrón tomó el celular y se escapó en su bicicleta
El ladrón tomó el celular y se escapó en su bicicleta | Foto: X/@AlertaMundoNews

Rafael Ferrari también está en el lugar. Él vio todo y fue parte de lo que sucedió allí“, dijo el presentador.

El delincuente que se acercó al reportero incluso caminó detrás de la cámara mientras grababa.

Contexto: Qué hacer si le roban su celular durante las vacaciones para prevenir que los datos personales terminen hackeados

“Beatriz Casadei iba a salir en directo en récord para dar información aquí mismo, en Marginal Pinheiros, con su celular así, en sus manos. Se suponía que debía leer la información, los datos exactos, para no difundir información errónea al aire“, dijo Ferrari.

Entre enero y mayo de 2025, se registraron 1 029 homicidios intencionales, es decir, 12 casos menos que en el mismo periodo de 2024.

El robo tuvo lugar en Sao Paulo
El robo tuvo lugar en Sao Paulo | Foto: X/@AlertaMundoNews

En abril de 2025, se reportaron 13.981 robos, una disminución del 17.6 % frente al mismo mes de 2024. En la capital, la caída fue del 14.9 %, y en la Grande São Paulo, del 19.5 %.

En la ciudad de Sao Paulo, en 2025, hubo 183.362 casos de robo o hurto de celulares (un promedio de 502 por día), lo que representa una caída del 7 % respecto a 2023.

En todo el estado, se registraron cerca de 318.000 casos, con una disminución del 6 % frente al año anterior.

