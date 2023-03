Les decían ‘sudacas’, el caso de las gemelas argentinas que dispara el debate sobre la salud mental de los inmigrantes en España

El pasado 21 de febrero, dos hermanas gemelas de 12 años, nacidas en Argentina, se arrojaron por el balcón de un edificio en Barcelona, España, más exactamente en la zona de Sallent, a las 4 de la tarde. Una de ellas murió instantáneamente, la otra se encuentra en estado grave desde hace tres semanas. Con el paso de los días, el hecho ha revivido una discusión sobre el racismo en España y la salud mental de los migrantes en el país, en particular, en la región de Cataluña.

¿Qué pasó?

Ese día en la tarde, según su abuelo al canal El Nueve de Argentina, el padre de las niñas se encontraba en el apartamento con las pequeñas, mientras su mamá trabajaba.

Minutos después de haberle dicho a las niñas que tomaría una siesta, se despertó porque timbraron en su casa. Lo primero que vio fue dos sillas vacías sobre el balcón, de donde las dos pequeñas habrían decidido lanzarse. El apartamento estaba ubicado en un tercer piso, en España; el tercer piso sería el equivalente al cuarto piso en países como Colombia, pues en Europa el inicio de los pisos, se da desde el segundo piso construido.

Las dos niñas eran gemelas idénticas, vivían con su familia en España desde 2019 y sufrían de acoso escolar, bullying y discriminación en su colegio por dos motivos. Uno, su acento argentino, y dos, una de ellas, llamada Alana, había empezado a reconocerse como Iván, como hombre y estaba viviendo un difícil proceso con su nueva identidad sexual.

La menor que sobrevivió fue trasladada en estado grave al hospital Parc Taulí de Sabadell, donde permanece hospitalizada y ha sido operada varias veces.

El abuelo de las niñas habló sobre el contenido de las cartas que las niñas dejaron. - Foto: Imagen entrevista canal telenueve

Un fracaso colectivo como sociedad

“Estoy cansada de que me hagan bullying en la escuela, no lo soporto. Yo quiero ser feliz, pero evidentemente yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir”, fue lo que escribió Alana, la niña que finalmente murió en la carta que dejó.

Su hermana, en un acto de compasión, de amor y producto de la falta de comprensión de un menor de edad, decidió acompañarla en su decisión: “Disculpas a todos, ustedes saben de lo que yo amo a mi hermana, yo vi todo el ‘bullying’ que sufre ella, voy a hacer lo que ella decida. La voy a acompañar adonde ella quiere”, señaló Leila en su propia carta.

Según describió su abuelo, los médicos dijeron que Alana falleció inmediatamente, pues simplemente cerró los ojos al caer, mientras que Leila, quien tuvo un instinto de supervivencia, puso los brazos en su cabeza. - Foto: Bullying, acoso escolar matoneo

Según describió su abuelo, los médicos dijeron que Alana falleció inmediatamente, pues simplemente cerró los ojos al caer, mientras que Leila, quien tuvo un instinto de supervivencia, puso los brazos en su cabeza. Hoy tiene fracturas en ambos brazos, se partió la mandíbula y tiene un pulmón comprometido.

El presidente catalán, Pere Aragonés, se expresó recientemente sobre la investigación que se está llevando a cabo y sobre el seguimiento médico del caso de Leila.

Las gemelas llegaron con su familia en 2019 a España y en septiembre del año pasado habían comenzado el primer año de la ESO, Educación Secundaria Obligatoria, según la normativa escolar española.

“Un suceso trágico como este es un fracaso colectivo como sociedad”, dijo al diario argentino El Clarín, Aragonés.

Aunque en un principio se había negado que las niñas sufrieran de acoso, después de darse a conocer el contenido de las cartas, fue innegable lo que había incentivado la decisión.

Las gemelas llegaron con su familia en 2019 a España y en septiembre del año pasado habían comenzado el primer año de la ESO, Educación Secundaria Obligatoria, según la normativa escolar española.

El hecho de que se hubiera negado en un principio el acoso desde el colegio, y no hubiera habido pronunciamientos al respecto, generó críticas frente al gobierno de Cataluña, región donde se encuentra Barcelona.

Solamente después de que se supo que les decían “sudacas”, que se burlaban de su acento argentino y que eran fuertemente hostigadas, la portavoz del gobierno catalán, Patricia Plaja, pidió disculpas en nombre del gobierno.

“Asumimos toda la responsabilidad que nos toca si, tal y como decían los profesionales, no se detectó a tiempo (el acoso escolar)”, agregó.

De acuerdo con El Clarín, varios testimonios de compañeros de las niñas han afirmado que uno de los temas más frecuentes de burlas, era la pronunciación incorrecta del catalán.

Después de los hechos, se han dado a conocer nuevas denuncias de acoso en ese mismo colegio y de acuerdo con información publicada por el diario El Periódico, el director de la institución fue removido recientemente, una medida que muchos consideran que debió tomarse tan pronto ocurrió la tragedia.

*Quien requiera ayuda psicológica por ideación suicida se puede comunicar en Colombia a la LÍNEA NACIONAL DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA: marcar de forma gratuita (desde un teléfono celular o fijo) el número 192. LÍNEA 106 “El poder de ser escuchado”. Chat por WhatsApp: 3007548933. Marcar de forma gratuita (desde un teléfono celular o fijo en Bogotá) el número 106. Escribir un correo electrónico al email: linea106@saludcapital.gov.co. Redes sociales Fan Page Facebook/linea106 o Ask: Linea106.