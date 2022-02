Lo último: Rusia anuncia el número de instalaciones ucranianas destruidas

El ejército ruso dijo este jueves que destruyó 74 instalaciones militares en Ucrania, incluyendo once aeródromos, en el marco del ataque ordenado por Moscú en la madrugada.

“Tras los ataques aéreos de las fuerzas armadas rusas, 74 instalaciones militares terrestres quedaron fuera de servicio. Esto incluye a once aeródromos de la fuerza aérea”, anunció en televisión el portavoz del ministerio ruso de Defensa, general Igor Konashénkov.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa ruso había anunciado el plan de ofensiva adelantado por el ejército de este país contra Ucrania.

En el comunicado, el Ministerio afirmó que “no hay ninguna amenaza a la población civil” y que el plan de Rusia es usar armas de alta precisión para inhabilitar “la infraestructura militar, objetos de la defensa antiaérea, aeródromos militares y la aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, según informa la agencia RIA.

¿Tercera guerra mundial?

Aunque se trata de un escenario extremo, las pretensiones de Rusia, la reacción de Ucrania y la intervención que decidan hacer Estados Unidos y otros países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) será determinante para el rumbo que tomará este conflicto bélico.

Tras conocerse la información sobre el ataque ruso a Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió de manera contundente que “el mundo hará que Rusia rinda cuentas”.

“Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que traerá este ataque, y los Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva”, manifestó el mandatario en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

Previamente, Biden ya había asegurados que tanto Estados Unidos como sus aliados “están unidos en su apoyo a Ucrania, así como en su oposición a la agresión de Rusia”.

“Estaré monitoreando la situación desde la Casa Blanca esta noche y continuaré recibiendo actualizaciones regulares de mi equipo de seguridad nacional. Mañana, me reuniré con mis homólogos del G7 por la mañana y luego hablaré con el pueblo estadounidense para anunciar las consecuencias adicionales que Estados Unidos y nuestros aliados y socios impondrán a Rusia por este acto innecesario de agresión contra Ucrania y la paz y seguridad mundial”, anotó Biden en el comunicado.

En esa misma línea, el presidente Biden indicó que, en conjunto con los Aliados de la Otan, coordinarán “una respuesta fuerte y unida que disuada cualquier agresión contra la Alianza”.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, en una entrevista con la BBC, mencionó hace recientemente que “la evidencia sugería que Rusia estaba planeando la mayor guerra en Europa desde 1945″, es decir, desde el periodo de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, opinó que cualquier conflicto podría ser “sangriento y prolongado”.

En concordancia con la posición de Johnson, la primera ministra de Lituania, Ingrida Šimonytė, sostuvo en declaraciones recogidas por The New York Times que “no hay límites para la imaginación del dictador, no hay mínimos demasiado bajos, no hay mentiras demasiado flagrantes, no hay líneas rojas demasiado rojas para cruzar”, en relación con Putin.

Así mismo, sobre el ataque a Ucrania, dijo: “Lo que presenciamos esta noche puede parecer surrealista para el mundo democrático. Pero la forma en que respondamos nos definirá para las generaciones venideras”.

*Con información de la AFP.

