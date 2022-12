López Obrador afirma que Castillo sigue siendo el presidente de Perú y pide respetar “la voluntad del pueblo”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este martes que Pedro Castillo sigue siendo el presidente de Perú y pidió respetar “la voluntad del pueblo que lo eligió” y “reconocer que ganó democráticamente”.

En su rueda de prensa matutina, conocida como ‘La Mañanera’, López Obrador destacó que la relación con Perú “está en pausa” dado que reconoce a Castillo como presidente legítimo del país.

“La relación está en pausa a la espera de lo que suceda, y ojalá se busque una salida democrática. (...) Pedro Castillo sí es el presidente de Perú”, declaró antes de recalcar que “no existe en México lo de reconocer a ningún gobierno extranjero”.

🇲🇽 🇵🇪 #VIDEO | AMLO sigue reconociendo a Pedro Castillo como presidente del Perú: “Se debe respetar la voluntad del pueblo”



Durante su habitual conferencia matutina, el presidente mexicano señaló que las relaciones con Perú se han visto pospuestas.https://t.co/x6V7e3Y58I — La República (@larepublica_pe) December 13, 2022

De esta forma, respondió a las críticas por la falta de reconocimiento a Dina Boluarte, nueva presidenta de Perú, a la que Castillo calificó de “usurpadora”. “Se debe respetar la voluntad del pueblo que eligió a Pedro Castillo, reconocer que ganó democráticamente. No se le puede destituir”, expresó, según recoge el diario El Universal.

En este sentido, acusó a la “cúpula política y los medios de comunicación de provocar inestabilidad política en Perú”. “No, no”, puntualizó en relación con la posible interferencia mexicana en la política peruana tras la detención de Castillo y ante las acusaciones de la oposición.

“México, Colombia, Argentina y Bolivia pidieron respetar los derechos del expresidente de Perú”, insistió.

El presidente de México defendió que no está interviniendo en la crisis política peruana generada en torno a la destitución de Pedro Castillo y que él solo está dando su opinión, después de ser convocado por la Cancillería de Perú por su “injerencia” en asuntos internos.

En una conversación con los medios recogida por El Universal, AMLO manifestó que “solo están opinando, nada más”, aunque señaló que los hechos acontecidos en Perú, haciendo referencia a la detención de Pedro Castillo, son “violatorios de la democracia”.

En este sentido, ha acusado al país andino de “extralimitarse” al llevar a cabo estas actuaciones contra el expresidente y se ha preguntado cual es el motivo para quitarle de su puesto si fue elegido por el pueblo.

Además, señaló que los que apoyan este procedimiento son los políticos e intelectuales conservadores como Mario Vargas Llosa. “A ellos les gusta la democracia cuando les conviene, pero en la democracia todos contamos lo mismo, todos somos iguales; además, no hay razas, eso no existe y no se debe hacer racismo, no debe haber clasismo, debe haber humanismo”, defendió.

Más tarde, lamentó la situación que vive Perú, un país que considera que “ha sufrido mucho por los problemas que ha ocasionado a la élite”.

“En seis años, cinco presidentes, uno se suicidó, otros en la cárcel, otros prófugos. Es mucho pueblo el de Perú para tan pocos políticos”, sostuvo.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Perú evalúa este martes el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo contra su detención provisional por un plazo de siete días en el marco de la investigación en su contra por el supuesto delito de rebelión tras intentar sin éxito disolver el Congreso.

La audiencia está programada a partir de las 9.00 horas (hora local) de manera virtual, si bien el abogado de Castillo, Miguel Pérez Arroyo, solicitó poder comparecer de manera presencial e intervenir para presentar alegaciones.

*Con información de Europa Press.