“Los cogieron a bala”: amigo de periodista colombiano herido en Ucrania relata lo que vivió

La guerra en Ucrania no cesa y los ataques indiscriminados conmueven todos los días. Este domingo -13 de marzo- se conoció que un colombiano se encuentra entre las víctimas de ese conflicto. Se trata del periodista colombo-estadounidense Juan Arredondo, quien fue herido y se encuentra en un hospital de guerra en ese país.

Arredondo alcanzó a hablar con su amigo, el también reconocido periodista Mauricio Builes. Le relató que lleva más de una semana en Ucrania trabajando en un documental para narrar los horrores que vive la población civil en ese país. Builes ha estado todo el tiempo en contacto con él. Narra que el periodista se tiró al suelo y así logró salvar su vida. “Los cogieron a bala. Juan no puede hablar con precisión. No habla ruso ni ucraniano, entonces no puede decir quién los atacó ni qué pasó realmente”, agrega.

Juan logró escapar de los disparos. El periodista se encuentra sedado, pero estable y con buen pronóstico. En este momento el gobierno americano está buscando la manera de trasladarlo fuera de Ucrania.

Según detallan medios internacionales, Arredondo resultó herido cuando adelantaba labores de registro de los movimientos de salida de migrantes en el sector de Irpin, y se encontraba en compañía de un colega periodista y cineasta, de origen estadounidense, identificado como Brent Renaud, quien, tras el ataque ruso, falleció al haber sido impactado por una bala que se alojó en su cuello.

Tras resultar herido, Arredondo debió ser trasladado a un hospital cercano, donde recibió atención médica especializada, y desde donde entregó detalles sobre lo ocurrido.

De acuerdo con el testimonio entregado por el comunicador a medios internacionales, el ataque ocurrió cuando, en medio de un ejercicio de recolección de imágenes sobre la magnitud de la diáspora migrante, abordó un vehículo en el que buscaban alcanzar un puente cercano para captar mejores tomas.

Según detalla, tras superar un puesto de control dispuesto en el camino, fueron atacados por hombres armados, quienes comenzaron a disparar en contra del carro en que se desplazaba.

Pese a que el conductor del vehículo logró desviar el camino, Arredondo y su compañero habían sido impactados por balas disparadas por miembros de las fuerzas rusas, ocasionando la muerte de Renaud, a quien, el periodista colombiano y el conductor, debieron abandonar para seguir huyendo en pro de conservar su vida.

“Vi que le habían disparado en el cuello. Nos dividimos”, explicó el periodista colombiano en declaraciones recogidas por miembros de medios extranjeros.

Medios internacionales difundieron la declaración que, al respecto, emitió el doctor Danylo Shapovalov, galeno que se encuentra en Ucrania en calidad de voluntario y quien habría sido uno de los encargados de brindar ayuda al periodista herido.

Dentro del recorrido profesional de Arredondo también se destaca su trabajo como reportero gráfico, con el que ha sido galardonado en espacios como los Premios Visa de Oro humanitaria del CICR, premio en medio del cual, en su sexta versión, el ahora periodista herido en Ucrania fue reconocido por su trabajo sobre los ‘niños soldados en el país’, en el que se da cuenta de uno de los principales flagelos derivados de la guerra en Colombia: el reclutamiento forzado.

El periodista fallecido

Sobre el colega y amigo de Arredondo que resultó muerto en Ucrania, medios internacionales precisan que se trata de un reportero de 51 años, aclarando que pese a información inicialmente difundida, no se encontraba adscrito al New York Times, pues su vinculación se había terminado hace algunos años.

Sobre la muerte de Renaud, autoridades locales de Kiev apuntaron a que la perdida de la vida se presentó al “tratar de resaltar el ingenio, la crueldad del agresor”.

Con Brent Renaud ya son dos los periodistas asesinados desde que inició la invasión rusa en Ucrania. El 1 de marzo murió Evgeniy Sakun, quien trabajaba como camarógrafo de Kiev Live, luego de un ataque aéreo contra las antenas de transmisión de la televisora.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, el periodista colombiano destacó algunos contenidos de los conseguidos en su trabajo con Renaud, en el que se capta el trabajo de voluntarios y la triste realidad del desplazamiento.

Nuevas negociaciones previstas el lunes entre Rusia y Ucrania, según Moscú

Las negociaciones entre Ucrania y Rusia continuarán el lunes por videoconferencia, informó el Kremlin este domingo, recalcando de esta manera que los contactos diplomáticos se multiplican pese a los enfrentamientos.

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, citado por la agencia estatal de noticias TASS, negó que tuvieron lugar conversaciones el domingo y dijo que se reanudarían el 14 de marzo.

Horas antes, un negociador ruso había dicho que las negociaciones progresaban de manera positiva.

“Si comparamos la posición de las dos delegaciones entre el inicio de las negociaciones y ahora, vemos un progreso significativo”, dijo Leonid Slutski, miembro de la delegación rusa que se reunió recientemente con los negociadores ucranianos en Bielorrusia.

“Mi expectativa personal es que este progreso conduzca muy pronto a una posición común entre las dos delegaciones y a la firma de documentos”, dijo, citado por las agencias de noticias rusas.

Las tres rondas previas de conversaciones entre ambas partes en Bielorrusia se centraron principalmente en cuestiones humanitarias como la apertura de corredores para los civiles.

El jueves, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov y su par ucraniano Dmytro Kuleba terminar otra ronda de negociaciones en Turquía, pero sin anunciar progresos tanglibles. Se comprometieron a seguir dialogando.

El domingo, Mykhailo Podoliak, uno de los asesores del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, dijo en Twitter que Moscú había dejado de dar “ultimátums” a Kiev y había empezado a “escuchar atentamente nuestras propuestas”.

Además, mientras Zelenski dijo el sábado que Moscú había adoptado un enfoque “fundamentalmente diferente” en las conversaciones, su homólogo Vladimir Putin dijo el viernes que había visto “progresos positivos” en las conversaciones.

Con información de AFP

