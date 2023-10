Los países que apoyan a Israel y los que respaldan a Hamás

Partidarios de Israel

Los apoyos a Hamás

El papel de Rusia y China

Estos dos actores unen fuerzas contra Occidente. Sin embargo, no está claro que deseen este enfrentamiento, aunque a Rusia no le venga mal y sea aliada de Irán.

No obstante, no parece que se vaya a producir un enfrentamiento entre bloques que nos haga correr el riesgo de una confrontación mundial a gran escala. Si no ha pasado en Ucrania, no parece que Israel vaya a ser el escenario del inicio de ese enfrentamiento mundial.