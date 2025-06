Macabro hallazgo: encuentran 796 bebés muertos escondidos en un hogar para madres solteras

Aunque esta institución para mujeres embarazadas no casadas y sus niños fue destruida en 1972, la fosa séptica quedó intacta.

“Cuando comencé este proyecto, nadie me quería escuchar (...) suplicaba: saquen a los bebés de estas cañerías, hay que ofrecerles el entierro cristiano digno que se les negó”, contó la historiadora de 71 años a la AFP .

“No me importa si es un dedal, porque me dijeron que no quedarían muchos restos; a los seis meses, es principalmente cartílago más que hueso”, dijo a Sky News Annette McKay, cuya hermana se cree que es una de las 798 víctimas.