Madre “empeñó” a su niño de cuatro años para ir a embriagarse: “se dedicó a tomar”

La abuela de un niño boliviano, de cuatro años, acusó a su hija de haber puesto en riesgo la seguridad de su nieto, al “empeñarlo” en una tienda o rockola para poder continuar bebiendo. El hecho se presentó en Santa Cruz de la Sierra (una de las zonas más pobladas del país suramericano).

Según medios locales, la mujer se enteró de lo que estaba ocurriendo al recibir una llamada, luego de lo cual se acercó a la tienda y comprobó que el niño había sido puesto en garantía por 100 bolivianos (unos 68.000 pesos colombianos).

“El papá y la mamá… Ellos quieren tener el niño, pero mediante la Defensoría, lo que quiero es que esté bien cuidado. No quiero ver que se manejen más así. Si me lo entregan a mí, que me autoricen. Si no autorizan se puede quedar en la Defensoría”, señaló la abuela, quien responde al nombre de Elena Zusaño.

La adulta mayor contó en el programa La Revista, de Unitel, detalles de la situación. “Yo encontré al niño ayer, al mediodía -a la 1: 00 p.m.- y desde el domingo en la noche no sabía en qué parte estaba”, aseguró antes de añadir que su hija se la pasaba bebiendo con su actual pareja y que el hombre “manejaba” al menor a su disposición, incluso con golpes.

“Me le había pegado”

Según le comentaron a Zusaño, el niño “no podía ponerse el zapato y el otro loco (refiriéndose al novio de su hija) me le había pegado, borracho también. No es su hijo y de prepotente estaba manejándolo”. Se está a la espera de que las investigaciones determinen si el propietario del local es o no llamado a declarar y qué procede con los demás implicados.

“El Ministerio Público es el que se encarga de hacer la tipificación. En este caso, el niño ha sido abandonado por el padre de familia, el padre biológico; entonces correspondería que la Fiscalía lo denuncie y haga la respectiva aprehensión por abandono”, explicó el abogado José Droguett a Unitel.

Respecto a la mamá del pequeño y su pareja, el letrado agregó que quedaría a disposición del organismo judicial el paso a seguir, teniendo en cuenta que se trata de un menor de edad. Según Droguett, no se descarta que la progenitora pueda ser procesada por trata, ya que hubo dinero de por medio.

Zusaño indicó que la mamá del niño de cuatro años y su pareja estaban detenidos, mientras avanzaban las indagaciones. También comentó que solía corregir a su hija para que dejara de tomar y priorizara el hecho de que tenía niños.

Mujer, acusada por muerte de su hija

En otro hecho aislado, una madre salvadoreña fue arrestada la segunda semana de enero de 2023, luego de que se le vinculara con la muerte de una niña de 8 años, presuntamente por “negarse a comer”. La centroamericana fue identificada como Ester Leonor Pineda.

La mujer “responderá por el delito de homicidio agravado en contra de su propia hija. Todo el que atente contra la vida de cualquier persona será investigado, capturado y puesto a disposición de la justicia”, aseveró la Policía Nacional con imágenes del arresto. Pineda podría enfrentar una pena entre los 30 y 50 años de prisión.

Según el director de la Policía Civil, Mauricio Arriaza Chicas, la agresión ocurrió en Apopa y habría tenido lugar con un arma blanca. La Fiscalía señaló que la salvadoreña llamó a su mamá, en Estados Unidos, la que a su vez se contactó con otra familiar y se comunicaron con el 911. En la escena, las autoridades encontraron el cadáver en una cama.