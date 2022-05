Maduro señala a Estados Unidos de “discriminar a pueblos enteros” en Cumbre de las Américas

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este martes que Estados Unidos incurre en la “discriminación” de “pueblos enteros” ante la inminente exclusión de varios países de la Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. Venezuela, Cuba y Nicaragua se perfilan como los excluidos del evento amenazado por el boicot, según analistas.

“Se nos pretende excluir al pueblo de Venezuela de la mal llamada Cumbre de las Américas, ha habido una gran protesta de más de 25 gobiernos contra el intento de excluir a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela”, dijo Maduro durante un acto en Caracas transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.

“El camino no puede ser la exclusión, la discriminación, discriminar a pueblos enteros como Venezuela, Cuba, Nicaragua”, indicó el mandatario al celebrar la invitación de Venezuela a un encuentro de ministros de Cultura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la que el mandatario argentino, Alberto Fernández, es presidente.

Maduro afirmó que “hagan lo que hagan en Washington, la voz de Venezuela, la voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegará a Los Ángeles”.

“Nosotros tenemos nuestros trucos, no voy a revelar ningún secreto, pero de que estaremos, estaremos, ya esa cumbre es la cumbre de la protesta contra la exclusión del imperialismo”, ironizó Maduro.

Washington no ha expresado la última palabra sobre quién será invitado a la venidera Cumbre de las Américas. Sin embargo, la administración del demócrata Joe Biden, que desde enero ha señalado que el “compromiso con la democracia” sería “un factor clave de quién es invitado y quién no”, dijo que no esperaba la presencia de Cuba, ni de Nicaragua y Venezuela, dado que “no respetan” los principios de la Carta Democrática Interamericana vigente desde 2001.

Los presidentes de México, Bolivia, Guatemala, Honduras, así como otros de la Comunidad del Caribe, han dicho que no irán si no son invitados todos los países de la región, mientras que Argentina y Chile han pedido que no haya exclusiones.

“A todos les doy las gracias por su valentía, por su solidaridad, por su apoyo y por su protesta a la exclusión injusta, totalmente injustificada”, añadió Maduro.

Entre tanto, Cuba, Venezuela y Nicaragua se reunirán el viernes en La Habana al más alto nivel en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), informó el martes la cancillería cubana.

Maduro dijo que solicitaría la visa a los Estados Unidos

En medio de un programa radial, Nicolás Maduro, presidente venezolano, dijo que solicitará la visa norteamericana para asistir a un festival de salsa en la ciudad de Nueva York, programado para el próximo 11 de junio.

“Nos vamos Cilia y yo directo a Nueva York. Me esperan en Nueva York. A mí me gusta mucho Nueva York, yo conozco muy bien Nueva York, he manejado muchísimo en Nueva York”, dijo Maduro.

Además, expresó su supuesto cariño por ese país: “Mi saludo a toda la gente de los Estados Unidos de Norteamérica (...). Amamos a los Estados Unidos de Norteamérica, por Estados Unidos lo que tenemos es amor”.

En medio del programa, Nicolás Maduro también aseguró conocer muy bien los barrios de Nueva York: “En el sur de Nueva York queda la Pequeña Italia, ahí venden unos espaguetis mundiales. Y el Barrio Chino, Manhattan, el barrio puertorriqueño y el barrio dominicano. Ahí me la pasaba yo, en las calles de Nueva York”.

Con información de AFP.