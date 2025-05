Marco Rubio advierte que “la falta de redes sociales puede provocar la negación” de visas a Estados Unidos

La institución le ha dejado saber a los estudiantes que está luchando en los tribunales, pero también les ha enviado mensajes para que tengan precauciones, y en lo posible, no salgan de Estados Unidos si son extranjeros. El miedo de que no los dejen volver es latente.

“Pensaba viajar en septiembre hacia Texas para estudiar en la A&M. Estoy en los trámites de la visa de estudiante y esto me cayó como un baldado de agua fría. No sé qué hacer, mi familia no sabe qué hacer. Tengo vuelo comprado, ya había cuadrado el apartamento y todo. Es un sueño que me había trazado hace tiempo y ahora siento que todo se derrumba”, sentenció Juan Pablo Vargas.