Donald Trump la emprende contra los universitarios: la historia de su pelea con Harvard y cómo afecta a Colombia

Lo primero que hizo el primer mandatario fue cerrarle el chorro. Desde abril, Trump venía diciendo que Harvard es un “chiste” que solo enseña “odio y estupidez”. No solo anunció que les recortaba la inmensa ayuda federal que recibían, más de 2.200 millones de dólares , sino que con esa decisión aseguró que la universidad “ya ni siquiera puede considerarse un lugar decente de aprendizaje y no debería figurar en ninguna lista de mejores universidades del mundo” .

“Para las universidades es un privilegio, no un derecho, matricular a estudiantes extranjeros y beneficiarse de sus elevados pagos de matrícula para ayudar a engrosar sus multimillonarias dotaciones” | Foto: Getty Images via AFP

Otros estudiantes ya admitidos en otras universidades también mencionaron su preocupación. “Pensaba viajar en septiembre hacia Texas para estudiar en la A&M. Estoy en los trámites de la visa de estudiante y esto me cayó como un baldado de agua fría. No sé qué hacer, mi familia no sabe qué hacer. Tengo vuelo comprado, ya había cuadrado el apartamento y todo. Es un sueño que me había trazado hace tiempo y ahora siento que todo se derrumba”, sentenció Juan Pablo Vargas.