María Elvira Salazar concuerda con las palabras del presidente argentino Javier Milei sobre Petro : “es ladrón, terrorista y marxista”

El medio estadounidense divulgó extractos de esa conversación y citó algunas de las declaraciones de Milei contra Petro: “Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista”, dijo el mandatario argentino, según el portal digital de CNN.

Petro y Milei: los mandatarios no se soportan, han tenido fuertes choques y se han dicho de todo. La bronca empezó con el triunfo del argentino

También recordó lo que ella dijo en mayo de 2022 sobre Petro al afirmar que, en ese momento, cuando aún no era presidente y estaba arriba en las encuestas presidenciales, era: “un ladrón, terrorista y marxista”.

“Obviamente, el multimedio operador se le pasó por alto las agresiones que he recibido de modo recurrente por parte de los personajes en cuestión... Debe ser que consideran que está bien, que otros mandatarios me agredan y que me defienda esté mal... Igual que como hacen aquí...”, señaló Milei.