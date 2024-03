Petro y Milei: los mandatarios no se soportan, han tenido fuertes choques y se han dicho de todo. La bronca empezó con el triunfo del argentino

“O sea porque, ¿qué es en el fondo un socialista?, es una basura, es un excremento humano que básicamente, por no querer soportar el brillo de otro ser humano, está dispuesto a que todos estén en la miseria. Eso son los socialistas, en el fondo es una enfermedad”, dijo Milei.

Tres días después, consultado por el comentario del presidente colombiano, en otra entrevista radial Milei señaló: “A mí de un socialista no me sorprende nada (…) Esos son parte de la decadencia”.

En Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo sino la esperanza de América Esperanza o barbarie deciden los argentinos Un Milei que nos regresa a Pinochet y Videla. O un Massa que puede abrir caminos de esperanza. No tengan dudas. Nunca hay que votar por la barbarie y…

El detonante tuvo lugar justo después de conocerse el resultado oficial de las elecciones presidenciales en Argentina, donde Gustavo Petro no dudó en reaccionar y decir: “ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, escribió en primera medida en su cuenta de X.