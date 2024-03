Gustavo Petro y Javier Milei, enfrentados: esta es la historia de cómo se llegó al punto máximo de tensión en la que se expulsó a los diplomáticos de ese país

Aunque el anuncio sorprende porque prácticamente se están rompiendo las relaciones diplomáticas, no se trata de un choque de hace pocos días. Incluso, desde que Milei llegó al poder, Petro ya se había pronunciado en contra de sus tesis. “Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, aseguró el mandatario colombiano el pasado 19 de noviembre. Petro fue uno de los grandes ausentes en la posesión de Milei.