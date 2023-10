“Me estoy convirtiendo en un gato humano”: impresionantes imágenes revelan el cambio de una mujer con 20 modificaciones corporales

Las imágenes son impresionantes y las reacciones no se han hecho esperar, hay quienes la llaman “psicótica” y “perturbada”, sin embargo, la mujer gato aseguró que se siente perfectamente como en casa con su controversial estilo de vida.

En uno de sus videos de TikTok con más de 65 millones de visitas, se puede ver a Dell’Abate moviendo su lengua dividida a través de dos agujeros abiertos sobre sus labios como si eso no fuera lo suficientemente extremo , la mujer también se sometió a una blefaroplastia (cirugía estética para eliminar el exceso de piel o grasa de los párpados) y tiene diez implantes subdérmicos en ambas manos.

“Creo que convertirme en una dama de los gatos es más apropiado para mí, ya que realmente no quiero parecer un personaje de dibujos animados”, explicó Dell’Abate. “Siempre me han encantado los gatos y creo que me veré realmente atrevida y feroz como una dama de los gatos con las modificaciones corporales adecuadas”.