“Me quieren presa o muerta”: Cristina Kirchner advierte que teme por su vida y se refirió al atentado que sufrió el año pasado

La política y expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner advirtió en una carta publicada el 29 de mayo que cierto sector político la quiere muerta o presa.

En primer lugar, la misiva inicia afirmando que en el país se está consagrado un nuevo acto de impunidad, el cual tiene que ver con el fiscal Carlos Rívolo, quien habría cerrado la investigación contra el intento de asesinato perpetrado contra Kirchner el pasado 1 de septiembre de 2022. Además, la carta apunta que la justicia solo pidió elevación a juicio de la casa únicamente a Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo.

A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad.https://t.co/HDXPdeW3z2 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 29, 2023

“En su dictamen, el fiscal omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo”, indica la expresidente con molestia sobre las decisiones del fiscal, “Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos. Lo que queda no se investiga nunca más. Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido”.

Intento de asesinato contra Cristina Fernández. - Foto: AFP

Posteriormente, señaló que María Eugenia Capuchetti y Rívolo (la jueza y fiscal del caso) no quisieron investigar a cabalidad los hechos relacionados con el intento de asesinato contra ella, por lo que indicó que pretenden cerrar la investigación con una “celeridad que nunca demostraron en ninguna causa”.

Con respecto a Rívolo, la expresidenta indicó que él hizo caso omiso a los testimonios brindados para el caso, los cuales darían pruebas contundentes para dar con los responsables. “Como es de público conocimiento, todas las pruebas producidas en relación con la participación de Millman han resultado incriminatorias”, sostuvo Kirchner.

Capuchetti y Rívolo. - Foto: Twitter: @CFKArgentina

Frente a la investigación a nivel general, ella señaló que ha estado marcar por evitar conocer la verdad, debido a que ha habido testigos que borraron sus teléfonos, pruebas que se destruyeron sin investigar las causas y, con más crecer, no tener en cuenta la presunta participación de terceros, financistas e instigadores.

Con respecto a Carrizo, una persona imputada por el caso, Kirchner afirmó que tiene mensajes tales como “ahora vamos a matar al jefe de la Cámpora”, en los cuales hace alusiones de alto nivel de la organización del atentado contra su vida. “Rívolo considera que su única intervención fue otorgar un arma que no se usó”, criticó la expresidenta.

El intento de homicidio se dio al aire libre. - Foto: Getty Images

Además de ese aspecto, la política argentina señaló que el fiscal no se ha expresado frente al borrado del celular de Sabad Montiel (una persona relacionada con el intento de asesinato), cuyo contenido se perdió el día que ocurrieron los hechos en los cuales su vida estuvo en peligro. En ese orden de ideas, Kirchner indicó que Rívolo no se expresa respecto a las medidas de prueba pendientes de producción, lo cual ha hecho que el juicio se obstaculice.

Por otro lado, la expresidenta afirmó que “todo esto, entre otras decenas de pruebas que la querella que ejerzo detalló y requirió incesantemente, y particularmente al oponerme a la elevación a juicio. No se entiende cómo ni por qué Rívolo pretende clausurar una causa en pleno trámite, en la que, necesariamente, la responsabilidad de los autores materiales está atada a la de cualquier persona que haya colaborado desde “atrás”.

Kirchner afirmó que desde el primer día hasta ahora, las autoridades han puesto trabas para impedir que se sepa la verdad sobre el suceso perpetrado en septiembre. La misiva finaliza con la siguiente frase: “Me quieren presa o muerta”.