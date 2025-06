Michal Cotler-Wunsh, enviada especial en la lucha contra el antisemitismo en Israel habla con SEMANA: “No tenemos más opción que pelear”

M.C.: 2025 no es 1945. En 2025 tenemos un Estado nación, tenemos una fuerza de defensa, tenemos soberanía y tenemos la capacidad y responsabilidad de defendernos. “Nunca más” para el pueblo judío significa “nunca más estaremos indefensos”. Nunca más esperaremos a que alguien venga y nos salve. Es quizás la primera vez en miles de años de historia judía, cuando los judíos realmente tienen esa capacidad de pararse y decir: esto no es solo sobre nosotros. El Estado de Israel no es solo un refugio, es el Estado nación del pueblo judío, al cual regresamos después de miles de años de exilio y persecución, y que está comprometido con la igualdad. Estamos peleando una guerra de múltiples frentes que pone en peligro a la humanidad, la libertad y la dignidad. Lo que sé con seguridad es que no tenemos más opción que pelear. No tenemos a dónde más ir.