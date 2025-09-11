Ministra sueca se desploma en plena rueda de prensa, los momentos de angustia quedaron registrados en video

Durante su primera rueda de prensa, la recién nombrada ministra de salud de Suecia, Elisabet Lann, se desplomó frente a los asistentes en Estocolmo, según un video que fue publicado en redes sociales.

La caída tuvo lugar el mismo día en que el Gobierno presentaba a Lann como nueva jefa de cartera en ese ministerio, después de una inesperada renuncia de la exministra Acko Ankarberg, quien también renunció al parlamento.

El video, que se volvió viral en redes sociales, muestra que mientras el primer ministro, Ulf Kristersson, presentaba a la funcionaria como nueva ministra, en un momento, la mujer perdió el control de su cuerpo y se desplomó, cayendo al suelo de frente.

🔻Recién nombrada Ministra de Salud de Suecia se desvanece en un acto protocolario 🔻 pic.twitter.com/Saq4RaB7Gp — Ciro Di Costanzo (@CiroDi) September 10, 2025

En ese momento, la ministra de Energía e Industria, Ebba Busch, se apresuró a ayudar a Lann, y otros políticos y periodistas también acudieron, rodeándola mientras yacía aparentemente inconsciente.

Posteriormente, la escoltaron fuera de la habitación, pero regresó poco después con un mejor semblante.

“Este no fue un martes normal, y esto es lo que puede pasar cuando tienes un nivel bajo de azúcar en sangre”, explicó la ministra entrante, según el diario Aftonbladet.

El video del desmayo de la ministra se viralizó rápidamente y aunque muchos expresaron alivio por su recuperación, otros aprovecharon la oportunidad para lanzar especulaciones. Algunos calificaron los comentarios de irresponsables, señalando que los desmayos no son “raros”.

Varios ministros se apresuraron a ayudar a su colega. | Foto: X/@CiroDi

Elisabet Lann fue concejala municipal de Gotemburgo desde 2019 y es miembro de la Democracia Cristiana. También formó parte de la comisión que examinó si el sistema sanitario sueco debía nacionalizarse por completo.

“La atención médica sueca es de alta calidad; el principal problema son los largos tiempos de espera”, dijo la ministra el mismo día del incidente.

“Debemos hacer la transición hacia una atención médica equitativa. Es evidente que debemos fortalecer el control gubernamental”, agregó Lann.

Los observadores notaron la ironía de que la nueva ministra de salud de Suecia se desmayara en el escenario mientras hablaba sobre las reformas sanitarias. Aun así, las autoridades insistieron en que su estado no era grave.

La ministra fue atendida y regresó luego del incidente. | Foto: IG/ELISABETLANN