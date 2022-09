EN VIVO: 🔴 Minuto a minuto | Ciudadanos envían mensajes por el fallecimiento de la reina Isabel II

La muerte de la reina Isabel II, el pasado jueves 8 de septiembre de 2022, enlut贸 al mundo entero. Su deceso se dio en el castillo de Balmoral, Escocia, en el Reino Unido, por lo que su cuerpo debe ser llevado a Londres, en el marco de la denominada operaci贸n Unicornio. Se espera que el funeral de Estado se celebre en la abad铆a de Westminster.

(Hora local en el Reino Unido)

8:50 p.m. Ciudadanos env铆an mensajes por el fallecimiento de la reina Isabel II

A trav茅s de su p谩gina web, la cadena BBC est谩 publicando en tiempo real los cientos y miles de mensajes que llegan de diferentes partes del mundo por la muerte de la reina Isabel II. 鈥淟a reina Isabel II: un modelo a seguir para cada mujer: hija, hermana, madre, esposa, abuela, pol铆tica, viceministra, primera ministra, presidenta. Trabajadora, responsable, honesta, orgullosa, sencilla y cari帽osa鈥, escribi贸 un cibernauta desde la Rep煤blica de Kosovo.

8:30 p.m. Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirm贸 su asistencia al funeral de la reina Isabel II

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirm贸 que acudir谩 en representaci贸n de su pa铆s al funeral de Estado que homenajear谩 a la difunta reina de Inglaterra, Isabel II. La Casa Blanca inform贸 que el mandatario encabezar谩 la delegaci贸n norteamericana a esta ceremonia.

7:30 p.m. Rey Carlos III envi贸 emotivo mensaje por la muerte de la reina Isabel II

El primer discurso a la naci贸n de Carlos III ha concluido con palabras de cercan铆a para su 鈥渜uerida mam谩鈥. 鈥淐uando comienzas tu 煤ltimo gran viaje para unirte a mi querido pap谩, quiero decirte simplemente esto: gracias鈥, indic贸 el monarca.

El rey tambi茅n realz贸 la labor de Isabel II con su familia y con sus dirigidos. 鈥淕racias por tu amor y devoci贸n hacia nuestra familia y hacia la familia de naciones a las que has servido de forma tan diligente durante estos a帽os. Que los 谩ngeles en su vuelo te lleven al descanso鈥, concluy贸 Carlos III.

7:00 p.m. Rey Carlos III destac贸 la dedicaci贸n de su madre durante su reinado

En su discurso, el rey Carlos III coment贸 sobre las virtudes de la reina Isabel II durante su reinado de siete d茅cadas. El rey indic贸 que su madre fue una 鈥渋nspiraci贸n鈥 y un 鈥渆jemplo鈥 tanto para la familia como para el conjunto de la ciudadan铆a, en lo que fue su hist贸rico primer discurso a la naci贸n en el que habl贸 junto a una fotograf铆a enmarcada de Isabel II.

6:30 p. m. Rey Carlos III confirma que William ser谩 el nuevo pr铆ncipe de Gales

En medio de su intervenci贸n, el rey dio a conocer que su sucesor, en el momento en que 茅l fallezca, ser谩 su hijo William, y manifest贸: 鈥淐on Kate a su lado, nuestros nuevos pr铆ncipe y princesa de Gales seguir谩n inspirando y dirigiendo nuestros debates nacionales鈥.

6:20 p. m. Primera ministra de Reino Unido, Liz Tuss, emite unas palabras

La primera ministra del Reino Unido emiti贸 su discurso en la catedral de San Pablo, instando a la reflexi贸n de los creyentes, cuestionando: 鈥溌縋or qu茅 juzgas a tu hermano? Si todos debemos arrodillarnos ante el Se帽or鈥.

6:00 p. m. Rey Carlos III pronuncia su discurso en la Catedral de San Pablo

El rey Carlos III se mostr贸 conmovido tras el fallecimiento de su madre, dedic谩ndole unas sentidas palabras: 鈥淎hora que das inicio a tu viaje para unirte a mi pap谩, quiero decirte: gracias por tu amor, por tu devoci贸n (鈥) que 谩ngeles te acompa帽en y te lleven a tu descanso鈥.

Adem谩s, dijo: 鈥淨uiero rendir homenaje a mi madre, a su vida de servicio鈥. Pero dijo que su vida cambiar谩, pues ya no tendr谩 tiempo para dedicar a las obras de caridad. Sumado a que prometi贸 servirles con lealtad, respeto y amor toda su vida a los brit谩nicos, en su discurso oficial, pues asegur贸: 鈥淟a promesa de servicio de toda la vida de Isabel II, yo hoy lo quiero renovar鈥.

鈥淓n semanas nos uniremos como naci贸n para los funerales de mi amada madre, debemos recordar la fortaleza de su ejemplo. El papel y los deberes de la monarqu铆a permanecen con la Iglesia de Inglaterra鈥, destac贸. Entre tanto, dijo que conf铆a en que Camila, su esposa y reina consorte, estar谩 a la altura de sus actividades.

5:50 p. m. Inicia la misa en la Catedral de San Pablo

La catedral de San Pablo de Londres brinda este viernes, a las 6:00 p. m., una misa por el fallecimiento de Isabel II, un acto para el que fueron habilitados 2.000 asientos para el p煤blico general y al que acude la primera ministra brit谩nica, Liz Truss.

5.30 p.m. La premier League suspende la jornada de este fin de semana por la muerte de la reina Isabel II

Los clubes de la Premier League tomaron la decisi贸n este viernes de aplazar todos los encuentros correspondientes a la jornada 7 de la competici贸n, los cuales se jugar铆an este fin de semana y el lunes. La postura de los clubes del f煤tbol ingl茅s se toma como 鈥渕uestra de respeto鈥 tras el fallecimiento de la reina Isabel II, seg煤n un comunicado.

El director ejecutivo de la Premier, Richard Masters, insisti贸 en que quer铆an 鈥渞endir homenaje al servicio prolongado e inquebrantable鈥 de Isabel II durante sus m谩s de 70 a帽os de reinado. 鈥淐omo nuestra monarca, con m谩s a帽os de servicio, ha sido una inspiraci贸n y deja un legado incre铆ble despu茅s de una vida de dedicaci贸n鈥, a帽adi贸.

5:15 p. m. Reino Unido cambia la letra del himno 鈥楪od save the Queen鈥 para rendir tributo al rey

Reino Unido asumi贸 desde el jueves un nuevo himno oficial que rinde tributo al 鈥榬ey鈥 en lugar de a la 鈥榬eina鈥, en un simb贸lico cambio que da cuenta del ascenso al trono de Carlos III en sustituci贸n de la fallecida Isabel II.

El God save the Queen (鈥楧ios salve a la reina鈥), que han coreado los brit谩nicos durante siete d茅cadas, ahora ser谩 God save the King (鈥楧ios salve al rey鈥), un t茅rmino que se escuch贸 por primera vez el pasado jueves de boca de la primera ministra, Liz Truss.

El estreno oficial del nuevo himno ser谩 en la misa convocada este viernes 9 de septiembre por la tarde en la catedral de San Pablo, en Londres, y a la que acudir谩n miembros del Gobierno. No se prev茅 la asistencia de ning煤n miembro de la familia real.

4:20 p. m. Rey Carlos III se re煤ne con la primera ministra Liz Truss

El rey Carlos III mantiene su primera audiencia con la primera ministra Truss al interior del palacio de Buckingham. Seg煤n lo dijo a la AFP una fuente de la casa real, tras el regreso de Carlos a Londres desde Escocia, donde su madre, la reina, falleci贸 la v铆spera.

3:50 p. m. Miembros de la C谩mara de los Comunes se pronuncian

Luego del ingreso del rey Carlos III al palacio de Buckingham, algunos de los Honorables Comunes del Reino Unido de Gran Breta帽a e Irlanda del Norte reunidos en Parlamento, es decir, la C谩mara Baja del parlamento brit谩nico, se pronunciaron ante el concejo en pleno. Todo el lugar luc铆a de color negro, por el luto que atraviesa ese pa铆s y el respeto que lo tuvieron desde siempre a la reina Isabel II.

3:30 p. m. Rey Carlos III saluda a la multitud en el palacio de Buckingham

El rey Carlos III, a su llegada al palacio de Buckingham, fue ovacionado y con gritos diciendo: 鈥溌ios salve al rey!鈥, por una multitud de ciudadanos que estaban cerca, esper谩ndole con ansias de poder saludarlo, abrazarlo e incluso besarlo en los cachetes. Asimismo, camin贸 junto a su esposa, la -ahora- reina consorte, Camila Parker, rodeando el lugar, viendo los mensajes dejados en los ramos de flores que trajeron hasta all铆.

1:40 p. m. Rey Carlos III llega al palacio de Buckingham, multitud lo recibe efusiva

Luego del aterrizaje del nuevo rey que sucedi贸 a Isabel II, su caravana se va acercando al palacio de Buckingham, que era donde resid铆a habitualmente la reina. All铆, una multitud recibi贸 al rey Carlos III a su llegada al lugar.

Carlos III (Photo by Daniel LEAL / AFP) - Foto: AFP

1:40 p. m. Rey Carlos III aterriza en Londres

A la 1:40 p. m., el rey Carlos III aterriz贸 en la capital del pa铆s.

1:03 p. m. Disparan salvas de ca帽贸n en todo el Reino Unido

Sobre la 1:00 p. m., desde el puente de Londres se han disparado 96 salvas de ca帽贸n en honor a la difunta reina Isabel II, uno por cada a帽o de vida de la monarca.

馃敶 Las im谩genes de las 96 salvas en honor a la reina Isabel II, una por cada a帽o que cumpli贸.#TheQueenARV 鈻 https://t.co/Yuw3521wm8 pic.twitter.com/qAEd7GuyUQ — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) September 9, 2022

Disparan salvas de ca帽贸n en todo el Reino Unido en honor a #IsabelII #AFP pic.twitter.com/MX8dcEV5v5 — Agence France-Presse (@AFPespanol) September 9, 2022

12:50 m. Intervenci贸n de Liz Truss, primera ministra de Reino Unido, ante la C谩mara de los Comunes

La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, destac贸 este viernes que Isabel II es 鈥渆l pilar sobre el que se construy贸 el Reino Unido moderno鈥, en el marco de una eleg铆a a la monarca en la C谩mara de los Comunes, que guard贸 un minuto de silencio al inicio de la sesi贸n en recuerdo de la fallecida reina.

Truss manifest贸 que la monarca fue 鈥渦no de los mayores l铆deres que el mundo ha conocido鈥 y resalt贸 que la poblaci贸n brit谩nica 鈥渞ecuerda el compromiso que (la reina) hizo durante su 21潞 cumplea帽os de dedicar su vida a servir (al pa铆s)鈥. 鈥淟a C谩mara estar谩 de acuerdo en que nunca una promesa fue cumplida de forma tan total鈥, agreg贸.

12:20 m. Campanas suenan en todo el pa铆s

Las campanas empezaron a resonar en todos los rincones del pa铆s sobre las 12:20 m. por el fallecimiento de la reina.

12:00 m. Rey Carlos III y Camila Parker van hacia Londres

El ahora rey Carlos III y su esposa Camila Parker, ahora reina consorte, se movilizan hacia Londres desde las doce del medio d铆a, hora local, para proceder con todo el protocolo el velorio de su madre.

Royal Residences cerrar谩 hasta despu茅s del funeral de la reina. Esto incluye The Queen鈥檚 Gallery y Royal Mews en el palacio de Buckingham, y The Queen鈥檚 Gallery en Edimburgo. Balmoral Castle y Sandringham House, las propiedades privadas de la reina, tambi茅n cerrar谩n durante este per铆odo. Adem谩s, el castillo de Hillsborough, la residencia oficial de The Sovereign en Irlanda del Norte, estar谩 cerrado, de acuerdo con lo informado por el sitio oficial de la familia real.

*Con informaci贸n de AFP y Europa Press.