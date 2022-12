Mujer acusó a una rata de comerse sus ahorros; ahora lamenta no haber disfrutado el dinero

No para todo el mundo una cuenta bancaria resulta en la manera más segura de salvaguardar sus activos. Hay quienes prefieren optar por medidas “a la antigua”, con tal de garantizar la protección de los mismos, pero no siempre las cosas salen como se espera por más precaución que se tenga.

Una mujer se convirtió en tendencia en redes sociales después de que compartiera lo que pasó con cierta cantidad de dinero, tras un tiempo en el que no se revisó cuál era su estado. Después de que en casa se hubiese ahorrado llegó la hora de sacarlo, pero lo que apareció fue una sorpresa que más allá de impresionar bajó todos los ánimos.

“Si no disfrutas tus ahorros las ratas los disfrutaran”, es la descripción que acompaña un video con más de un millón de visualizaciones. En el clip, la joven muestra cómo al desenvolver algunos billetes estos tenían mordeduras características de roedores. Y no fue uno, dos o tres los papeles afectados sino una pila de ellos.

En las imágenes se aprecia que había varias denominaciones de 100 y 200 soles peruanos (poco más de 200.000 pesos colombianos a conversión de hoy). Para su tranquilidad varios internautas le dijeron que no todo estaba perdido y era muy posible que el banco se los cambiara, mientras que otros le compartieron en tono de gracia distintas formas de ahorrar y evitar un suceso similar a futuro.

“Vas y te lo cambian en el banco sin costo”, “¿no conocen las cuentas débito?, “puedes ir al banco completamente gratis, voy cada tanto porque ya he roto varios billetes al sacarlos apurada y por lavarlos”, “eso le pasó a mi ropa, encima cara y un ratoncito no se cómo y me la dejó hueca. Todo un cajón de ropa”, comentaron algunos tiktokers.

¿Se encontró la solución?

La mujer, quien en la red aparece como Dora Laura Espilco, publicó un video posterior en el que contó qué había pasado con lo que se había ahorrado con esfuerzo. En este aclaró que no había sido una rata la culpable, sino las polillas, también respondió a quienes apuntaron a que el dinero era falso.

@doralauraespilco Más adelante les muestro mi casita de estera de dónde vino los billetes con polillas o los pericotes 🧐 ♬ sonido original - Dora Laura Espilco

“Los billetes sí eran verdaderos (...). Son de mi mamá que me los mandó de provincia para que yo se los pudiera cambiar, ya que allá en Cañete donde vive está en una choza y las polillas se los comieron porque los tenía guardados en un periódico envuelto” y cuando se dio cuenta “para sacar y comprar su saco de arroz” se llevó la sorpresa.

“La cosa es que en Cañete no le quisieron cambiar, le cambiaron una parte y de la otra le dijeron que ya no tenía solución. Entonces, mi mamá muy triste me comentó y yo le dije ‘mándame acá a Lima a ver si puede haber una solución’ (...). Viendo los comentarios y preguntando fui al BCR y gracias a Dios” hubo remedio.

En el caso en mención se logró recuperar el dinero sin que, finalmente, fuera una rata la culpable. Algo completamente diferente le sucedió a otra mujer cuando un roedor (como protagonista) se le metió en la ropa, mientras hacía fila en el banco y a plena luz del día.

