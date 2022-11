Video | Una rata le dio el susto de su vida a una mujer cuando se le metió en la ropa

Las ratas despiertan en algunas personas un sentimiento de rechazo y en otros es más el pánico al tener contacto con estos animales o verlos (aunque sea de lejos). Todo un susto se llevó una mujer en Argentina, quien se vio sorprendida por un roedor que se le subió en plena calle y, en seguida, captó la atención de los transeúntes.

El que parecía un día normal le dio el “susto de su vida” a una señora que hacía fila en el banco. Una extraña sensación y hormigueo en su cuerpo le hicieron saber que algo no andaba bien y que, probablemente, algún animal había entrado en su ropa sin imaginarse que tenía razón, pero que se trataba de una rata.

La mujer (protagonista de una escena que no muchos quisieran vivir) fue grabada en aparente calma, mientras intentaba deshacerse del “no invitado” que ya había provocado temor. Un hombre se ofreció a ayudarla, aunque por varios segundos el roedor alcanzó a caminar por su cuerpo frente a los que observaban estupefactos sin saber qué hacer.

Poco a poco la desesperación e incomodidad empezó a invadirla, mientras que el “buen samaritano” sacudía la ropa hasta que, finalmente, el animal salió corriendo. Los testigos empezaron a gritar por el solo hecho de que este pasara cerca o tal vez corrieran la misma suerte que la adulta mayor.

El video fue divulgado en TikTok por la usuaria @va_dy_, quien en la descripción colocó: “Estás en el banco y se le sube una rata a una señora”. El clip provocó asombro al punto que acumula más de 20 millones de visualizaciones y miles de comentarios en los que, algunos internautas, comparten cómo hubieran reaccionado en su posición.

“Yo me saco la ropa, no me importa estar en la calle”, “Pobre doña, muchos hubiésemos estado a los gritos en su lugar”, “Muy tranquila la señora. Soy yo y me escucha hasta mi madre desde casa”, “Pobre, mi historia es más larga: yo tuve una en la espalda sin darme cuenta y estaba embarazada de ocho meses de mi nena”, “¡La tranquilidad de la señora es admirable! Yo estaría dándome contra el piso”, consideraron algunos internautas.

Guerra contra las ratas

Un reporte señala a Chicago, en Estados Unidos, como la ciudad con mayor presencia de ratas en todo el país por casi una década consecutiva. Orkin, compañía para el control de plagas, reveló un ranking de las 50 zonas con mayor presencia de roedores para 2022 y que sitúa a Nueva York en segundo lugar.

“Las infestaciones de roedores se encuentran entre los principales problemas de plagas de las temporadas de otoño e invierno”, apuntó Ben Hottel, entomólogo de esa organización. “Los ratones y las ratas no solo son una molestia, sino que se sabe que propagan una variedad de enfermedades peligrosas, como la Salmonella y el Hantavirus”.

Aparte de los problemas sanitarios, “pueden causar graves daños estructurales con sus fuertes mandíbulas y sus habilidades para excavar. Tienen dientes frontales de gran tamaño para roer y dientes que están adaptados para masticar una variedad de artículos, incluidos cables eléctricos, tuberías de agua y líneas de gas”, agrega.

Esta empresa destaca que esos animales irrumpen en alrededor de 21 millones de viviendas en la nación norteamericana, siendo entre octubre y febrero cuando tienen más presencia en su búsqueda de alimentos y refugio. Orkin hace un llamado a prestar atención a los factores que pueden llegar a atraerlos, pues los ratones y ratas siguen encontrando los sitios “perfectos” para comer, asentarse y multiplicarse.