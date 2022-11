Mujer casi pierde la vida por tener relaciones en esta posición sexual

De acuerdo con el diario El Universal, una mujer de 45 años en el estado sureño de Misisipi, en Estados Unidos, fue llevada a la sala de emergencias de un hospital local tras reportar un dolor de 10/10 en el pecho, después de tener relaciones sexuales. La mujer también sentía fuertes nauseas y dificultad para respirar.

Una publicación de la revista médica American Jornal Case Report detalló que la mujer sintió un estallido en el pecho en el momento del orgasmo, dada la posición en la que se encontraba: “La paciente se encontraba teniendo relaciones sexuales con su marido y, durante el orgasmo, sintió un estallido en el pecho con radiación en la espalda”, explicaron los médicos, quienes afirmaron que el problema esta relacionado con la forma en que se encontraba ubicada: “Ella nos dijo que sus piernas estaban muy presionadas contra su pecho en el momento del orgasmo”.

Eso sí, la paciente tenía antecedentes de hipertensión y además admitió que abusaba del consumo de tabaco hace cerca de 17 años. Dijo que en la actualidad “fumaba de 6 a 7 cigarrillos diarios”.

Síndrome aórtico agudo

El tratamiento que recibió la mujer fue de morfina y fentanilo, para la reducción del dolor. Además, los médicos determinaron que tenía una fuga en la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo con cerca de 2 y medio centímetros de diámetro y que transporta la sangre por todo el cuerpo.

El nombre de la condición que sufrió es “Síndrome aórtico agudo” (AAS por sus siglas en inglés) y está dentro de la lista de enfermedades graves que puede amenazar la vida. Además, los médicos determinaron que sufrió un hematoma intramural aórtico, que puede provocar un desgarro completo de la aorta y en caso de no tratarse, puede provocar la muerte. De acuerdo con la investigación de la American Journal Case Report, el 40% de los pacientes con esta condición mueren de manera instantánea.

La presión arterial alta puede producir un desgaste de la aorta, que conlleve a esta condición. Es algo que afecta con más frecuencia a hombres, que a mujeres: “Los hombres tienen una incidencia 2,1 más alta de desarrollar AAS, y la edad máxima de diagnóstico es la edad adulta tardía, es alrededor de los 65 años”, explica el informe de la revista”.

Afortunadamente, en este caso se evitó tener que realizar una cirugía en la arteria aorta y finalmente se estabilizó la presión arterial con medicamentos. La mujer fue atendida durante tres días en la clínica para tratar los síntomas.

“Un hematoma intramural aórtico en una mujer de 45 años durante las relaciones sexuales, como se ve en la paciente de nuestro caso, no es un hecho que se notifique con frecuencia”, fue lo que confirmaron los médicos después de tratarla”, confirmó el diario The New York Post.

Muerte cardiaca súbita

La muerte cardiaca súbita también puede suceder durante las relaciones sexuales, se caracteriza por un colapso o un paro cardiaco súbito secundario a arritmias cardiacas, en personas que puede o no tenter enfermedad cardiaca. Lo que sucede es que la sangre deja de fluir al cerebro y todo el organismo y causa la muerte, en caso de que no sea tratada en los primeros minutos. Está relacionada con el 20 al 30% de las muertes de origen cardiaco, según la publicación científica Elsevier.

“El riesgo de muerte cardíaca súbita también muestra patrones similares, con una incidencia reportada de 0,19 por ciento en hombres y 0,16 por ciento en mujeres, a menudo observada durante la masturbación, la interacción sexual con trabajadoras sexuales o la actividad sexual extramatrimonial”, explica la revista American Journal Case Report.