Mujer se vuelve viral al confesar extravagantes requisitos que deben cumplir para salir con ella: “Merezco que me consientan”

En el listado se encuentra la exigencia en la que cualquier hombre que quiera probar suerte debe estar en buena forma física y no haber sido infiel en el pasado; además, asegura que ni siquiera considerará a un hombre que no gane lo que ella exige.

La mujer aseguró que quien quiera salir con ella debe ganar al menos 150 mil libras esterlinas, es decir, un poco más de 800 millones de pesos colombianos. La australiana no tendrá en cuenta ninguna petición para salir si no se cumplen sus requisitos, ya que sí tiene una idea clara de lo que quiere.

Aun soltera, Davis aseguró que “la mayoría de los requisitos que tenía en mi lista de citas siguen vigentes y son importantísimos para mí... él necesita tener sus propias metas y sueños . Soy generosa con el dinero, pero no quiero que alguien dependa solo de mí”.

“Recibí muchas críticas cuando compartí por primera vez mi lista de requisitos para citas, pero eso es típico de la gente que se siente miserable. No tienen una idea clara de lo que quieren, así que no les gusta que yo sí”.

Alicia, quien presume de tener 126.000 seguidores en Instagram, añadió: “Me da igual si la gente no está de acuerdo. Es muy ingenuo —y ridículo, la verdad— que la gente piense que ningún hombre encaja en mi lista. En mi opinión, esto es solo lo básico”, según narra The Mirror.

Alicia, presentadora del pódcast The Geeky and Cheeky , admite que, si bien sus amigos y familiares la apoyan, dicen que algunas de sus decisiones son “salvajes”.

“Puede que suene duro, pero si alguien no quiere cumplir con lo que le pido, es su problema. Cualquiera que tenga éxito, sea emocionalmente inteligente y haya tenido malas experiencias con las citas, entendería y estaría de acuerdo con tener una lista”, agregó la modelo.

Alicia relató en una ocasión que, durante su etapa como agente penitenciaria, era común que algunas internas intentaran acercarse a ella de manera especial. “No lo hacían con otras funcionarias, parecía que me escogían a mí”, explicó.

Asimismo, mencionó: “¿A quién no le agradan los halagos y la atención? Sin embargo, me veía en la necesidad de rechazarlos una y otra vez. En ciertas ocasiones, el mismo día en que se difundían mis fotos, lograban dar con mi perfil de Instagram y me escribían para proponer un encuentro”.