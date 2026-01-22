Alex Saab y su esposa, Camilla Fabri, tuvieron una investigación abierta por más de seis años en Italia por un caso de lavado de activos. La prensa italiana reportó la situación afirmando que ambos habían pactado un “acuerdo de culpabilidad”.

La pareja respondió a los señalamientos diciendo que no habían tenido “ni juicio ni admisión de responsabilidad, y, por supuesto, ninguna condena”.

Camilla Fabri y Álex Saab fueron desmentidos sobre sus declaraciones por condena en Italia Foto: Montaje SEMANA

Roberto Deniz, fundador del medio Armando.Info compartió el documento de la decisión judicial, fechada el 31 de octubre de 2025, cuyo contenido tiene 17 páginas y de las cuales publicó dos en su cuenta de X.

En ella se establece la confiscación de más de 7 millones de euros a nombre de los involucrados, distribuidos de la siguiente manera: 3,9 que estaban en la cuenta corriente de Camilla Fabri, la toma de activos tasados en más de 1,4 millones a nombre de Alex Saab y la posesión de activos avaluados en 2,7 millones de euros a familiares y conocidos salpicados en el caso.

Sin embargo, lo más relevante fueron las penas de prisión: 1 año y 2 meses para Alex Saab y 1 año y 7 meses para Camilla Fabri, además de sanciones para Luis Alberto Saab, familiar vinculado al proceso.

La exposición de esta resolución desmontó la narrativa de “victoria judicial” promovida por la pareja. Aunque Saab ironizó públicamente diciendo que incluso les habían devuelto el apartamento incautado en Roma, lo cierto es que el monto exigido por el Estado italiano duplica el valor del inmueble.

En términos prácticos, el tribunal optó por devolver el bien, pero compensó esa restitución con una confiscación económica sustancial, lo que deja en evidencia que no hubo exoneración alguna, sino una admisión de responsabilidad penal a cambio de una pena negociada.

El revuelo por el caso de Saab coincide con la decisión de Delcy Rodríguez de sacarlo del Gobierno venezolano, perdiendo así su cargo como ministro de Industria y la dirección del Centro Internacional de Inversión Productiva, el organismo encargado de atraer capital extranjero al país.

De origen colombiano, Saab había sido incorporado al aparato estatal en octubre de 2024, apenas semanas después de haber sido liberado en Estados Unidos como parte de un intercambio de prisioneros. En ese país enfrentaba cargos por lavado de dinero.

El anuncio se dio en medio de una reconfiguración más amplia en los organismos institucionales del país. Rodríguez también informó el nombramiento de una nueva ministra de Salud, como parte de los cambios introducidos tras la captura y extracción del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, durante una operación militar que incluyó bombardeos en Caracas y zonas aledañas.

Saab había estrechado lazos con el poder chavista en los últimos años del gobierno de Hugo Chávez, y con el tiempo se convirtió en una figura clave del entramado económico de Maduro.