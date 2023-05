Nicolás Maduro condenó el “intento de magnicidio” contra Vladimir Putin en Rusia

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su “total condena” al “intento de magnicidio, en grado de frustración”, presuntamente cometido contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

A través de un comunicado emitido este miércoles, Maduro también agradeció la acción de los cuerpos de seguridad rusos, “quienes oportunamente lograron neutralizar dos vehículos aéreos no tripulados dirigidos al Palacio del Kremlin, cuya infame intención era atentar contra la vida del presidente Putin”.

También remarcó que la posición de Venezuela es contraria a todo acto de agresión y que atente contra la paz y la seguridad internacional, mandando un mensaje a “las autoridades competentes” para que lleven ante la justicia a “los autores materiales e intelectuales que organizaron, financiaron y patrocinaron este condenable intento de magnicidio”.

El Kremlin acusó a Ucrania de atentar contra el presidente ruso, Vladimir Putin. - Foto: Reuters / Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin

Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha enviado varios mensajes amenazantes por medio de sus funcionarios de Gobierno. - Foto: getty Images / Anadolu Agency

Moscú acusa a Ucrania de utilizar drones para intentar asesinar a Vladimir Putin. Alerta en el mundo

Rusia aseguró este miércoles 3 de mayo que derribó dos drones ucranianos supuestamente dirigidos contra el Kremlin y denunció un intento de asesinato contra el presidente Vladimir Putin.

“Dos drones dirigidos al Kremlin” fueron desactivados “gracias a la utilización de sistemas de radar”, según la Presidencia rusa. “Vemos estas acciones como un intento de acto terrorista y un atentado contra la vida del presidente”, añadió.

“Como resultado de las adecuadas acciones del Ejército y los servicios especiales (...), los aparatos han sido puestos fuera de servicio”, puntualizó el Kremlin antes de añadir que “no hay víctimas ni daños materiales como resultado de la caída de fragmentos en los patios” del recinto.

Una vista del Kremlin de Moscú en Moscú, Rusia, el miércoles 3 de mayo de 2023. Las autoridades rusas acusaron a Ucrania de intentar atacar el Kremlin con dos drones durante la noche. El Kremlin denunció el miércoles el supuesto intento de ataque como un "acto terrorista" y dijo que las fuerzas militares y de seguridad rusas desactivaron los drones antes de que pudieran atacar. (AP Photo) - Foto: AP

En medio de las tensiones, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, anunció en su cuenta de Telegram una prohibición del uso de drones, “a excepción de los utilizados por decisión de las autoridades (...). La medida ha sido adoptada para evitar el uso no autorizado” de esos elementos, lo que podría dañar “los trabajos de las agencias de seguridad”, enfatizó.

Poco después Kiev rompió el silencio y rechazó los señalamientos. “Ucrania no tiene nada que ver con los ataques con drones contra el Kremlin”, dijo Mijailo Podoliak, consejero presidencial. “Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar”.

Rusia y Ucrania siguen en una constante disputa, en la que ninguna de las partes ha dado muestras para retomar una ruta cuya salida diplomática a la crisis sea la que predomine. Por el contrario, los enfrentamientos y las acusaciones mutuas continúan ocupando el primer plano, a más de un año desde que se agudizó el conflicto.

El gobierno de Vladimir Putin ha denunciado múltiples agresiones con este tipo de artefactos contra aeródromos y otros objetivos, particularmente en áreas aledañas a la frontera con Ucrania. Las acusaciones han tenido mayor constancia en los últimos meses, en el marco de la invasión a su país vecino en lo que asegura es una “operación especial”.

Entretanto, el portavoz del Kremlin, Dmitro Peskov, rechazó una estimación de Estados Unidos sobre la cifra de bajas que habrían sufrido los militares rusos durante los últimos cinco meses. El número se sitúa en 100.000, 20.000 de las cuales corresponden a uniformados muertos.

Según Peskov, se trata de balances “como si fueran sacados de la nada. Washington no tiene la capacidad de dar cifras correctas. No tienen ese tipo de datos. Esto es cómo debe ser tratado. Debemos referirnos solo a las cifras que el Ministerio de Defensa de Rusia publica de manera oportuna”, dijo según recogió Reuters.

Por su parte, las autoridades ucranianas anunciaron en esta jornada la aplicación de un toque de queda de 58 horas a partir del viernes en Jersón (en horas de la noche), cerca del frente meridional, cuando Kiev ultima los preparativos para una contraofensiva.

“Está prohibido moverse por las calles en la ciudad. La ciudad también estará cerrada para entrar y salir”, dijo el jefe de la administración militar regional, Oleksander Prokudin, de acuerdo con la AFP.

*Con información de Europa Press y la AFP.