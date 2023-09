“No llames cariño a mi marido”, la nota que dejan a una camarera en un restaurante

Mucha gente respondió a la imagen criticando a la persona que no dejó propina “Bueno, puede que sea una propina pero ella sólo está tratando de ganarse la vida “, escribió un internauta. | Foto: Getty Images

Propina

Los hechos habrían sucedido en Estados Unidos. De acuerdo con el diario estadounidense The New York Post , la mujer compartió la imagen en la red social basada en fotografías llamado Imgur.

Aunque en muchos países dejar propina es algo más bien opcional, en Estados Unidos es casi una norma y no está muy relacionado con haber recibido un buen o mal servicio. | Foto: AP

En la imagen se podía ver que en la parte en donde se especifica la propina, la mujer escribió “no llames cariño a mi marido”. Además, quedó claro en la imagen que en la cuenta, de 32,76 dólares, no se le dejó ninguna propina a la camarera.

Reacciones

Mucha gente respondió a la imagen criticando a la persona que no dejó propina “Bueno, puede que sea una propina pero ella solo está tratando de ganarse la vida “, escribió un internauta.

Waitress left a shocking tip by a wife on couple’s bill https://t.co/PESFmDQct4 pic.twitter.com/3juMEq0TUD

Otra persona, con más agresividad, escribió “Qué p.... más insegura. Como nota al margen, deberían abolirse las propinas. Pague a su personal un salario digno. Los servidores no deberían ser rehenes de imbéciles como esta mujer”.

Otra persona anotó: “¿Sabes cuántas veces una camarera me ha llamado cariño, cariño o cariño? Bueno, no mucho... Pero cuando sucede, siempre es porque está tan arraigado en su vocabulario que se lo dicen a todo el mundo. Así es como terminan ciertas oraciones. No pensaría mucho en ello”.