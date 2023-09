Impactantes imágenes: denuncian la destrucción de un albergue con animales vivos dentro del lugar

“Ocupo ayuda, ya no tengo nada, normalmente puedo hacer todo sola, pero este mes no puedo”, dice la señora asegurando que necesita de las donaciones de personas que quieran ayudarla e incluso invita a sus seguidores a ver con sus propios ojos lo que ocurrió.

La mujer asegura que tiene alguno de los animales que sobrevivieron en jaulas prestadas, aunque le hace falta más embalajes para ubicar allí a las mascotas, “Me falta comida, la comida que les doy es Salmón Kirkland que no le da diarrea, pero estamos aceptando todo claramente”, dice la mujer lamentando lo ocurrido.

La mujer aseguró que las dos compañías que llevaron las máquinas para destruir el albergue taparon sus marcas con papel para que no fueran visibles por la denunciante; sin embargo, ella logró tomar los nombres de las empresas que destruyeron el lugar.

Ella optó por bloquear el camino con su vehículo para que los camiones no pudieran salir del lugar, “pudimos escarbar un poco y ver desde arriba que había un gato muerto adentro, pero no sé donde están los demás, me faltan como 15 perros y dos gatos más”.