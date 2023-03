El Gobierno calcula que se dedica unos 6,2 millones de libras al día a pagar los gastos de hotel de migrantes que no tienen cabida en centros públicos.

No pagarán más hoteles: Reino Unido planea albergar a migrantes en antiguas bases militares

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) denunció en las últimas horas que la Unión Europea hace la “vista gorda” ante la violencia contra las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en las fronteras exteriores europeas.

“Los representantes de la UE han decidido intencionadamente hacer la vista gorda ante el uso excesivo de la violencia que presenciamos en las fronteras exteriores de la UE”, ha afirmado el coordinador general de MSF en los Balcanes Occidentales, Duccio Staderini.

La organización médica ha destacado en un comunicado que desde enero de 2021 su equipo médico en la frontera de Serbia ha tratado a 498 personas por traumatismos (contusiones, hematomas y fracturas) derivados de las acciones de las fuerzas fronterizas.

El primer ministro británico se ha marcado como prioridad evitar que los solicitantes de asilo se dirijan al Reino Unido en pequeñas embarcaciones - Foto: REUTERS

Esta problemática que sigue en aumento ha llevado al Gobierno de Reino Unido a reconocer que estudia utilizar antiguas bases militares y barcos para albergar a los inmigrantes, dentro de una reforma migratoria con la que Londres quiere agilizar las expulsiones y limitar en última instancia el flujo en el canal de la Mancha.

Por su parte, el secretario de Estado de Inmigración, Robert Jenrick, ha explicado en la Cámara de los Comunes que el Gobierno quiere incluir en la ecuación de acogida antiguas bases en Lincolnshire, Essex y East Sussex con capacidad para albergar a “varios miles” de personas. Además, “explora la posibilidad” de utilizar ferris, si bien este aspecto aún no es definitivo, según Jenrick.

El ministro de inmigración británico, Robert Jenrick, habla en la cámara de los comunes sobre los planes del gobierno para la vivienda de los solicitantes de asilo - Foto: REUTERS

El secretario de Estado ha argumentado que el sistema está “sobrepasado” por el aumento de la inmigración, si bien queda por ver hasta qué punto habrá quejas por parte de las comunidades que puedan verse afectadas por los nuevos centros. De hecho, el diputado conservador Edward Leigh, representante de una de las circunscripciones concernidas, ya ha señalado que lo considera “una mala idea”.

También la oposición ha cuestionado la capacidad del Ejecutivo de Rishi Sunak para hacer frente a la presión migratoria. Una portavoz del Partido Laborista, Yvette Cooper, ha asegurado que el anuncio de este miércoles supone para el Gobierno asumir el “fracaso” de sus políticas.

Sin embargo, el primer ministro británico ha tomado como prioridad evitar que los solicitantes de asilo se dirijan al Reino Unido en pequeñas embarcaciones, a menudo botes inflables, balsas o kayaks. Las naves generalmente parten desde Francia, y se espera que Sunak discuta la situación cuando se reúna con el presidente francés, Emmanuel Macron.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, y el ministro británico de Inmigración, Robert Jenrick, escuchan mientras la ministra del Interior británica, Suella Braverman, habla durante la declaración del proyecto de ley de migración ilegal en la Cámara de los Comunes - Foto: via REUTERS

“La inmigración ilegal no es justa para los contribuyentes británicos, no es justa para los que vienen aquí legalmente, y no es correcto que se permita a las bandas criminales continuar con su comercio inmoral”, ha indicado Sunak por su parte al periódico ‘Sunday Express’.

Un récord de 45.756 inmigrantes llegó al Reino Unido a través del Canal el año pasado, más del 60 por ciento respecto al año anterior. Desde mayo, alrededor del 42 por ciento de los que llegan en botes pequeños provienen de Albania, que el Reino Unido considera un país seguro, según cifras del Ministerio del Interior.

Por países, Alemania es el país con mayor número de migrantes, cerca de 900.000, seguido de España, con 528.900, y Francia, 336.400. En cuanto a recepción de migrantes, Alemania lideró en 2021 los registros, con 543.200 personas, seguida de España, 380.800, Rumania, 216.900, y Polonia, 201.600.

Respecto a la población extranjera, Luxemburgo es el Estado miembro con mayor porcentaje, casi la mitad, 49,4 por ciento, le siguen Malta y Chipre, con el 23,6 por ciento y el 22,7 por ciento. España se sitúa en el 15,5 por ciento, mientras que en el extremo contrario está Rumania, Polonia y Bulgaria con menos del 3 por ciento de población extranjera.

Un récord de 45.756 inmigrantes llegó al Reino Unido a través del Canal el año pasado - Foto: REUTERS

En términos absolutos, España es el tercer país de la UE con más población extranjera, con 7,4 millones, solo por detrás de Alemania, 15,3 millones y Francia, 8,7 millones. Los datos de Eurostat señalan que los Estados miembros acogieron a migrantes que eran, de media, más jóvenes que su población ya residente.

En 2022 la edad media de la población total de la UE era de 44,4 años, mientras que la edad de los migrantes que llegaron a Europa en 2021 era de 30 años.

*Con información de Europa Press