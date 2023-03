Pakistán al borde del colapso: 69 heridos en protestas por arresto de ex primer ministro

La policía de Pakistán no logró detener este miércoles al ex primer ministro Imran Khan y puso fin al asedio de su residencia tras violentos enfrentamientos entre las autoridades y sus partidarios, quienes lo defendieron sin importar las consecuencias.

Periodistas de AFP y testigos cerca de la residencia de Khan en el pudiente barrio de Zaman Park, en Lahore, dijeron que la policía y paramilitares se retiraron después de abandonar sus bloqueos de carretera y puestos de control.

Expulsado del poder por una moción de censura en abril y tiroteado en un mitin el año pasado, Khan combate una serie de investigaciones judiciales a la vez que presiona para celebrar elecciones anticipadas en octubre.

El exjefe de gobierno aseguró que lo que se quiere es detenerlo para impedir que participe en las elecciones de este año.

Agentes de la policía antidisturbios marchan para dispersar a los partidarios del ex primer ministro Imran Khan durante los enfrentamientos, en Lahore, Pakistán, el miércoles 15 de marzo de 2023. (AP Photo/K.M. Chaudary) - Foto: AP

“La razón por la que ocurre esto no es porque yo haya violado alguna ley. Ellos me quieren encarcelar para que no participe en las elecciones”, declaró a AFP luego de que la policía se retiró de su casa.

Desde el martes, la policía viene usando cañones de agua y gases lacrimógenos para intentar dispersar a la multitud, con la que mantuvo enfrentamientos a lo largo de toda la noche y madrugada.

Tear gas shells were fired at Imran Khan’s residency again. pic.twitter.com/LDmgcFzK82 — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) March 15, 2023

Poco antes del amanecer del miércoles, Khan publicó un video donde aparece sentado en un escritorio, con latas de gas lacrimógeno enfrente, y custodiado por banderas de Pakistán y de su partido Movimiento por la Justicia.

“Le digo a la nación entera que están preparados otra vez, vuelven a mí otra vez”, dijo. “La forma en que la policía atacó a nuestro pueblo (...) No hay precedentes para esto”, denunció.

El subinspector general de la policía, Syed Shahzad Nadeem Bukhari, dijo a la prensa que sus hombres estaban allí “para ejecutar órdenes y arrestar” a Khan.

La policía usa cañones de agua para dispersar a los partidarios del ex primer ministro Imran Khan durante los enfrentamientos, en Lahore, Pakistán, el miércoles 15 de marzo de 2023. (AP Photo/K.M. Chaudary) - Foto: AP

El ex dirigente de 70 años ha abogado inquietud por su seguridad para saltarse varias citas judiciales vinculadas para declarar por unos regalos recibidos durante su mandato que no declaró.

Durante la jornada, al menos 33 policías han resultado heridos en enfrentamientos con los simpatizantes de Jan, quien aseguró que las autoridades “van a venir de nuevo” con cañones de agua y gases lacrimógenos. “No hay precedentes en la forma en que la Policía ataca a nuestra gente”, ha criticado, tal y como ha recogido la cadena Geo TV.

El ex primer ministro paquistaní Imran Khan en Lahore, Pakistán, el 4 de noviembre de 2022. (Foto AP /K.M. Chaudhry) - Foto: AP

Talibanes asesinan policías

Dos policías pakistaníes murieron mientras resguardan a los equipos que recogían datos para un censo, en ataques separados reivindicados por los talibanes locales, informaron el martes las autoridades.

Los dos equipos fueron atacados el lunes en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en distritos separados cerca de la frontera con Afganistán.

“Hombres armados atacaron al grupo policial responsable de supervisar la seguridad del equipo del censo desde dos direcciones”, indicó Farooq Khan, oficial de policía del distrito de Tank. Agregó que un agente murió y cuatro resultaron heridos.

Horas después, el ejército pakistaní informó que un militante murió en un “intenso intercambio de disparos”. En el otro ataque, hombres en motocicleta dispararon a la policía, matando a uno e hiriendo a tres.

Dos policías pakistaníes murieron mientras resguardan a los equipos que recogían datos para un censo, en ataques separados reivindicados por los talibanes locales, informaron el martes las autoridades. (Craig F Walker/The Denver Post) (Photo By Craig F. Walker/The Denver Post via Getty Images) - Foto: Denver Post via Getty Images

Pakistán comenzó a inicios de marzo un censo digital en el que agentes de seguridad acompañan a los más de 120.000 recolectores de información.

Los policías están cada vez más en el frente de la batalla de Pakistán con Tehreek-Taliban (TTP), el movimiento de los talibanes pakistaníes, y son frecuentemente atacados por militantes que los acusan de matanzas extrajudiciales.

“Las medidas de seguridad fueron intensificadas y el proceso del censo se reanudó”, aseguró a AFP Tariq Ullah, oficial administrativo del distrito de Lakki Marwat.

La semana pasada hubo otro ataque en la misma región que dejó un oficial muerto. El TTP, que es separado de los talibanes de Afganistán, pero sigue la misma ideología islamista, reivindicó los tres ataques.

*Con información de AFP y Europa Press.