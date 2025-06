Pánico en pleno vuelo: una mujer sufrió derrame cerebral por este aterrador motivo, ¿qué le pasó?

“Estaba en shock porque sabía que estaba sana y que no fumaba. No creo. Y pensé: ¡Guau! ¿Cómo es posible?”, dijo la mujer cuando ya se encontraba fuera de peligro, de acuerdo con un video que grabó estando bajo atención médica en el hospital. “Me di cuenta de que el problema era que no me movía en el avión. No iba al baño. No me ponía de pie“, agregó.