Papa Francisco: ¿Cuánto ganaba el pontífice como líder de la Iglesia? Así son las finanzas del Vaticano

En cuanto a sus finanzas, el papa aseguró que no recibía un ingreso fijo por sus labores. “A mí no me pagan nada. Yo cuando necesito plata para comprarme zapatos, algo así, voy y la pido. Yo no tengo sueldo, y a mí eso no me preocupa porque sé también que me dan de comer gratis”. dijo el pontífice en el documental Amén: Francisco Responde, transmitido en la plataforma de streaming Disney+.