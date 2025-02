Papa Francisco: el vaticano anula su agenda hasta el domingo, “debido a la salud del santo padre”

El Vaticano anunció el martes que canceló los compromisos del papa Francisco para este fin de semana, en el quinto día de hospitalización del pontífice, de 88 años, por una infección respiratoria que ha causado una gran inquietud. “Debido al estado de salud del Santo Padre, la audiencia jubilar del sábado 22 de febrero queda cancelada” y Francisco no podrá presidir la misa del domingo, anunció la Santa Sede en un comunicado.

La hospitalización de Francisco, la cuarta en menos de cuatro años, ha relanzado el debate sobre su salud, especialmente porque su ingreso interviene al inicio del año jubilar de la Iglesia católica. (Photo by Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images) | Foto: Corbis via Getty Images