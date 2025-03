Papa Francisco: este es el reporte de salud del 4 de marzo, tras los dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda que vivió

La situación ha reabierto los interrogantes sobre su capacidad para desempeñar sus funciones, máxime cuando el derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de un problema grave que pueda afectar a su lucidez. (Foto de MIGUEL RIOPA/AFP) | Foto: AFP

Papa Francisco: este es el reporte sobre su salud este 3 de marzo. “Doy las gracias por la atención con la que me cuidan”

Pronóstico “reservado”

Esta hospitalización, la cuarta y más larga desde 2021, genera preocupación por los problemas previos que debilitaron la salud de Jorge Bergoglio en los últimos años: operaciones en el colon y el abdomen, y dificultades para caminar. Su pronóstico sigue siendo “reservado”. A consecuencia de la última recaída, retomó el lunes la “ventilación mecánica no invasiva” que le ayuda a respirar con una mascarilla y que había abandonado la víspera por una cánula nasal.

La situación ha reabierto —además— los interrogantes sobre su capacidad para desempeñar sus funciones, máxime cuando el derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de un problema grave que pueda afectar a su lucidez. El pontífice, que en los últimos tiempos no descartó la idea de renunciar, no ha hecho ninguna aparición pública desde su hospitalización ni tampoco se han publicado fotos suyas en la clínica, como en ocasiones precedentes.