Papa Francisco: sus frases más influyentes y polémicas en diez años de pontificado

“Yo no quería” (ser papa): Durante un encuentro con estudiantes católicos, en junio de 2014, Francisco contó que nunca anheló llegar a ocupar el cargo que alguna vez tuvo Juan Pablo II. “¿Tú sabes qué significa que una persona no se quiera mucho? Una persona que quiera ser papa no se quiere mucho. No, yo no he querido ser papa”, recogió en su momento Europa Press.