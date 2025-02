Los niveles de radiación en la planta cerrada en la región de Kiev, lugar del peor accidente nuclear del mundo, no han aumentado, según la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) de la ONU, que indicó que el ataque no comprometió la cubierta de contención interna de la planta. La AIEA no atribuyó la culpa, afirmando solo que su equipo estacionado en el sitio escuchó una explosión y fue informado de que un dron había golpeado la cubierta.