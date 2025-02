Estados Unidos, dispuesto a presionar a Rusia para el fin de la guerra en Ucrania

“La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia. No es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro. El retroceso de Europa respecto a algunos de sus valores más fundamentales”, declaró. “En Gran Bretaña y en toda Europa, la libertad de expresión, me temo, está en retroceso”, añadió.