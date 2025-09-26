Suscribirse

Mundo

Periodistas de programa deportivo se enfrentan a golpes en plena transmisión, el video se hizo viral

Esta no sería la primera vez que uno de los periodistas se ve involucrado en una polémica con otro compañero.

Redacción Mundo
26 de septiembre de 2025, 10:56 p. m.
Los comunicadores se enfrentaron en plena transmisión en un programa deportivo
Los comunicadores se enfrentaron en plena transmisión en un programa deportivo | Foto: X/@RogerAderly

Un hecho lamentable tuvo lugar en plena transmisión de un programa deportivo en el marco de la Copa Sudamericana 2025, donde dos periodistas deportivos se pelearon a puños mientras eran grabados en directo por los camarógrafos del programa Erick y Gonzálo.

El motivo tuvo que ver con la final del juego entre la Universidad de Chile y Alianza Lima, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, lo que hizo que se calentaran los ánimos entre los periodistas y generar una pelea ante las cámaras.

La participación de Alianza Lima llegó a su fin después de perder 2-1 frente a Universidad de Chile. El equipo peruano no logró igualar el marcador para tener la oportunidad de vencer al equipo oponente en la tanda de penales, algo que llenó de decepción a parte de los periodistas que se encontraban en el set.

El resultado del partido fue parte de la agenda de todos los medios deportivos, en el caso del Perú, tras varios comentarios de los comunicadores, Silvio Valencia y Chevaristo comenzaron a discutir sobre los resultados del partido.

Chevaristo amenazó con dejar el set de grabación por las constantes discusiones con su colega y, cuando volvió al lugar donde se encontraban los otros periodistas, lanzó un puñetazo y se fue en contra de Valencia haciéndole caer de la silla.

Contexto: Jhon Jáder Durán confiesa si se fue a los puños en el camerino de la Selección Colombia: no se calló

​ “A mí no me vengas amenazar”, dijo el también conocido como ‘sensei’, mientras que Evaristo regresaba de manera inesperada para propinarle un golpe al colega con el que estaba discutiendo.

En el video, que se volvió viral en las redes sociales, se ve a una de las presentadoras tratar de calmar a los dos periodistas mientras se gritaban insultos provocadores: “Cuando yo me pare, cortas; te lo pido, por favor”, dijo Chevaristo antes de levantarse de la silla.

Chevaristo decide golpear a su colega en plena transmisión
Chevaristo decide golpear a su colega en plena transmisión | Foto: Youtube: @erickygonzalooficial

Lo que al principio parecía una broma se convirtió en una pelea a puñetazos entre ambos periodistas, que incluso fueron mencionados en medios internacionales al hacer referencia de la reacción de los peruanos a la lamentable pérdida de su equipo.

Según Infobae, esta no es la primera vez que Evaristo Cruz, más conocido como Chevaristo, habría generado polémica en un hecho similar.

En el espacio digital ‘La Interna’, José Luis ‘Puma’ Carranza estuvo involucrado en un altercado al intentar golpear al conocido ‘Chevaristo’.

El periodista mostró su inconformidad tras el golpe recibido por su colega
El periodista mostró su inconformidad tras el golpe recibido por su colega | Foto: Youtube: Erick y Gonzalo y X/@RogerAderly

El suceso se produjo en medio de una acalorada conversación acerca de la controversia arbitral que dejó el clásico disputado entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, correspondiente a la Liga 1 del 2025.

Noticias Destacadas

