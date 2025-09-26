Periodistas de programa deportivo se enfrentan a golpes en plena transmisión, el video se hizo viral

Un hecho lamentable tuvo lugar en plena transmisión de un programa deportivo en el marco de la Copa Sudamericana 2025, donde dos periodistas deportivos se pelearon a puños mientras eran grabados en directo por los camarógrafos del programa Erick y Gonzálo.

El motivo tuvo que ver con la final del juego entre la Universidad de Chile y Alianza Lima, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, lo que hizo que se calentaran los ánimos entre los periodistas y generar una pelea ante las cámaras.

La participación de Alianza Lima llegó a su fin después de perder 2-1 frente a Universidad de Chile. El equipo peruano no logró igualar el marcador para tener la oportunidad de vencer al equipo oponente en la tanda de penales, algo que llenó de decepción a parte de los periodistas que se encontraban en el set.

El resultado del partido fue parte de la agenda de todos los medios deportivos, en el caso del Perú, tras varios comentarios de los comunicadores, Silvio Valencia y Chevaristo comenzaron a discutir sobre los resultados del partido.

Chevaristo amenazó con dejar el set de grabación por las constantes discusiones con su colega y, cuando volvió al lugar donde se encontraban los otros periodistas, lanzó un puñetazo y se fue en contra de Valencia haciéndole caer de la silla.

​ “A mí no me vengas amenazar”, dijo el también conocido como ‘sensei’, mientras que Evaristo regresaba de manera inesperada para propinarle un golpe al colega con el que estaba discutiendo.

En el video, que se volvió viral en las redes sociales, se ve a una de las presentadoras tratar de calmar a los dos periodistas mientras se gritaban insultos provocadores: “Cuando yo me pare, cortas; te lo pido, por favor”, dijo Chevaristo antes de levantarse de la silla.

Lo que al principio parecía una broma se convirtió en una pelea a puñetazos entre ambos periodistas, que incluso fueron mencionados en medios internacionales al hacer referencia de la reacción de los peruanos a la lamentable pérdida de su equipo.

Según Infobae, esta no es la primera vez que Evaristo Cruz, más conocido como Chevaristo, habría generado polémica en un hecho similar.

En el espacio digital ‘La Interna’, José Luis ‘Puma’ Carranza estuvo involucrado en un altercado al intentar golpear al conocido ‘Chevaristo’.

